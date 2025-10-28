Irmã de Ze Felipe torce para o Barcelona em jogo contra Vini Jr. e nega indireta para Virginia

28/10/2025
A irmã de Zé Felipe se pronunciou sobre os rumores de indireta para Virginia Fonseca após ir ao Santiago Bernabéu, em Madri, para assistir ao confronto entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol, neste domingo (26/10). Ao contrário da influenciadora que estava no estádio e declarou torcida para o time de Vini Jr., Jéssica Beatriz posou para fotos com a camisa do clube catalão.

A torcida distinta entre as ex-cunhadas movimentou as redes sociais. No entanto, a filha de Leonardo minimizou qualquer chance de polêmica: “Não tem nada a ver! Parem de tacar hate nas pessoas. Eu vim com meu filho, com a minha família, minha mãe e minha irmã, para cá para assistir ao jogo”, iniciou.

Reprodução/@jessicabeatrizcosta
A irmã de Zé Felipe foi à partida com o filho, Noah, de 9 anos.Reprodução/@jessicabeatrizcosta
Reprodução/@virginia
Virginia esteve no camarote do Santiago Bernabéu no “El Clásico”.Reprodução/@virginia
Foto/Instagram
Virginia vibra em gol do Real MadridFoto/Instagram
Foto/Instagram
Virginia vibra em gol do Real MadridFoto/Instagram
Reprodução/X: @realmadrid @virginia
Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no BernabéuReprodução/X: @realmadrid @virginia

Em seguida, Jéssica afirmou que após deixarem a Espanha, o grupo vai seguir o roteiro futebolístico em Paris, na França: “Vamos comemorar o aniversário da minha irmã e assistir outro jogo lá. É a viagem que planejei com minha família. E o resto que está acontecendo do outro lado é o que está acontecendo do outro lado, e vida que segue”.

“Não precisa de hate, de história. É muito desnecessário”, disse a ex-cunhada de Virginia, que ainda destacou como foi à Espanha: “Não gosto de polêmica, mas algumas coisas me irritam. Vi vários comentários de pessoas dizendo que eu fui ‘patrocinada’ para estar aqui e assistir ao jogo. Não. Quem paga as minhas viagens sou eu. Paguei o meu ingresso e do meu filho, eu tenho o comprovante do meu cartão de crédito. Eu não gosto que falem mentiras sobre mim. Quem paga as minhas viagens sou eu”.

Nas redes sociais, Jéssica apareceu usando a camisa do Barcelona ao lado do filho, Noah, de 9 anos. Enquanto isso, Virginia posou com a amiga, Duda Freire, com o uniforme do Real Madrid. Em campo, 2 a 1 para o time de Vini Jr., que saiu irritado ao ser substituído aos 70 minutos de jogo.

