Irmã do ex-prefeito Mazinho Serafim sofre infarto e aguarda transferência para cirurgia

Edileuza Serafim passará por cirurgia em Rondônia ou será transferida para outro estado

Edileuza Serafim, irmã do ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho, sofreu um infarto nesta quarta-feira (8) em sua cidade, em Rondônia. Ela foi imediatamente internada na UTI do hospital em Cacoal, onde aguarda transferência para realizar uma cirurgia, que poderá ser realizada em Porto Velho ou Natal, dependendo da disponibilidade e do estado de saúde da paciente.

Segundo informações médicas, o infarto exigiu cuidados imediatos e a internação na UTI visa monitorar e estabilizar o quadro de saúde antes da cirurgia. Familiares acompanham de perto e aguardam a definição do local do procedimento.

Edileuza Serafim, irmã do ex-prefeito Mazinho, está internada em UTI após infarto em Rondônia/Foto: Reprodução

Em publicação nas redes sociais, Mazinho comunicou a situação aos amigos e familiares e pediu apoio neste momento delicado: “Hoje quero pedir a vocês, meus amigos, que se unam em oração pela minha irmã Edileuza. Deus é o Senhor do impossível, e creio que Ele já está agindo!”

