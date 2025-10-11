Irmã gêmea de serial killer foi “conselheira” de crimes, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo desvendou um complexo esquema de homicídios em série supostamente orquestrado pelas irmãs gêmeas Ana Paula Veloso Fernandes e Roberta Cristina Veloso Fernandes, de 35 anos.

Ana Paula, que tem grau de instrução superior incompleto e se identifica profissionalmente como enfermeira e estagiária em escritório de advocacia, é a principal investigada, sendo classificada pelas autoridades judiciais como uma “verdadeira serial killer”. Tanto ela como a irmã estão presas.

Articulação Criminosa e o Código “TCC”

As investigações revelaram que a parceria criminosa era marcada por planejamento prévio e divisão de tarefas, conforme comprovado em mensagens e áudios recuperados dos celulares apreendidos. Para se referirem à execução das mortes, de forma velada, as irmãs utilizavam o código TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Ana Paula confessou ter matado colega de moradia à polícia

Reprodução/TJSP 2 de 6

Ana matou Neil por encomenda, no Rio de Janeiro

Reprodução/TJSP 3 de 6

Na casa dela foi encontrado veneno

Reprodução/TJSP 4 de 6

Uma da vítimas foi morta após encontro via app

Reprodução/TJSP 5 de 6

Criminosa está presa desde setembro

Reprodução/TJSP 6 de 6

Acusada está envolvida em ao menos quatro mortes por envenenamento

Reprodução/TJSP

As conversas mostram que Roberta orientava Ana Paula sobre os aspectos logísticos e financeiros dos homicídios. Roberta, por exemplo, instruía a irmã a “cobrar” por futuros TCCs. Ela ainda alertava sobre a necessidade de sigilo. “Coisas mais importantes, melhor por ligação”, diz trecho dos diálogos mencionados em processo obtido pela reportagem.

Os quatro homicídios e a motivação

As provas técnicas e confissões indicam que quatro homicídios estão ligados diretamente à atuação de Ana Paula, todos praticados, em tese, com o uso de veneno, dificultando a defesa das vítimas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência das investigadas, foi encontrado chumbinho, um veneno altamente tóxico e ilegal usado antigamente para matar ratos.

Os crimes, ocorridos entre janeiro e maio deste ano, vitimaram pessoas em Guarulhos, São Paulo e Rio de Janeiro.

Leia também

O contexto dos crimes

Marcelo Hari Fonseca , morto em 31 de janeiro, havia alugado parte da casa para Ana Paula e Roberta no início de janeiro e foi encontrado morto em estado avançado de putrefação. Ana Paula foi quem acionou a Polícia Militar. Roberta confessou ter queimado o sofá, alegando que ele “estava fedendo muito em razão do estado que Marcelo foi encontrado”. Ana Paula confessou o assassinato, afirmando que o fez após desentendimentos e ameaças. Ela negou ter tido um relacionamento amoroso com Marcelo, admitindo que falou de namoro apenas para tentar permanecer no imóvel após a morte.

, morto em 31 de janeiro, havia alugado parte da casa para Ana Paula e Roberta no início de janeiro e foi encontrado morto em estado avançado de putrefação. Ana Paula foi quem acionou a Polícia Militar. Roberta confessou ter queimado o sofá, alegando que ele “estava fedendo muito em razão do estado que Marcelo foi encontrado”. Ana Paula confessou o assassinato, afirmando que o fez após desentendimentos e ameaças. Ela negou ter tido um relacionamento amoroso com Marcelo, admitindo que falou de namoro apenas para tentar permanecer no imóvel após a morte. Maria Aparecida Rodrigues , morta em abril, era amiga de Ana Paula e esteve na residência das gêmeas, onde comeu um bolo com café. Horas depois, foi encontrada morta. Ana Paula admitiu que foi a última pessoa a ter contato alimentar com Maria. O crime foi uma tentativa de incriminação do policial militar Diego Sakaguchi (ex-amante de Ana Paula). A investigada inseriu bilhetes na casa da vítima com as frases “Diego Ferreira polícia não presta” e “Giuliana Fonseca Santana”.

, morta em abril, era amiga de Ana Paula e esteve na residência das gêmeas, onde comeu um bolo com café. Horas depois, foi encontrada morta. Ana Paula admitiu que foi a última pessoa a ter contato alimentar com Maria. O crime foi uma tentativa de incriminação do policial militar Diego Sakaguchi (ex-amante de Ana Paula). A investigada inseriu bilhetes na casa da vítima com as frases “Diego Ferreira polícia não presta” e “Giuliana Fonseca Santana”. Neil Corrêa da Silva , morto em 26 de abril, o idoso, de 64 anos, foi vítima de homicídio por encomenda, com a filha Michelle como suposta mandante. Ana Paula viajou ao Rio de Janeiro para o assassinato.

Em áudio enviado para a irmã, Ana Paula relata a execução. Ela confessou o homicídio de Neil, em depoimento. Michele foi presa no último dia 7. A defesa dela não foi encontrada, assim como das irmãs gêmeas. O espaço segue aberto para manifestações.

, morto em 26 de abril, o idoso, de 64 anos, foi vítima de homicídio por encomenda, com a filha Michelle como suposta mandante. Ana Paula viajou ao Rio de Janeiro para o assassinato. Em áudio enviado para a irmã, Ana Paula relata a execução. Ela confessou o homicídio de Neil, em depoimento. Michele foi presa no último dia 7. A defesa dela não foi encontrada, assim como das irmãs gêmeas. O espaço segue aberto para manifestações. Hayder Mhazres, morto em 23 de maio. Cidadão tunisiano de 21 anos, ele era um contato de Ana Paula via aplicativo de relacionamento. O irmão de Hayder, Hazem Mhazres, relatou que Ana Paula estaria perseguindo a vítima alegando estar grávida para forçar o casamento.

Após a morte, Ana Paula contatou o Consulado da Tunísia, mentindo que morava com ele e queria se casar post mortem para garantir os direitos como viúva grávida.

Risco à ordem pública

Atualmente, Ana Paula está presa na Penitenciária Feminina de Santana, zona norte paulistana. Roberta está detida em Guarulhos, na Grande São Paulo.

As Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo destacaram que a liberdade de Ana Paula representaria um risco à ordem pública e à instrução criminal, dada a postura de manipular provas e ao fato de ela ser uma “serial killer”.

O 1º DP de Guarulhos instaurou um novo Inquérito Policial para aprofundar a investigação da participação de Roberta Cristina Veloso Fernandes nos crimes, bem como de outros eventuais cúmplices nos assassinatos.