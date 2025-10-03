Irmão da influenciadora Sthe Matos é detido em Salvador; saiba mais

A noite de quinta-feira (2/10) foi agitada para a família de Sthe Matos. Acontece, queridos leitores, que o irmão da influenciadora, Gabriel Luis Ribeiro Rosa, foi detido em Salvador e levado para a delegacia.

Segundo o site BNews, o rapaz foi flagrado pelos agentes de segurança com um bloqueador de sinal usado em furtos de veículos. O aparelho evita o acionamento da trava dos automóveis, facilitando a invasão.

Ainda de acordo com as investigações, reveladas pelo portal, ele foi encontrado dentro de um veículo, nas proximidades do Shopping Bela Vista. Com eles, os policiais ainda acharam uma máquina de treinamento de boxe furtada, que foi identificada pelo dono mais tarde.

A página de notícia revelou, ainda, que Gabriel Luis já havia praticado o furto de um notebook no dia anterior. Em contato com os investigadores, o proprietário revelou que o computador foi retirado de seu carro no estacionamento do estabelecimento comercial.

Sthe Matos

Em março de 2022, Sthefane precisou ser internada após descobrir que estava com um pequeno sangramento no cérebro. Nas redes sociais, a assessoria da jovem informou que ela deve deixar a UTI em breve, mas ainda não será liberada do hospital

Rebatendo Abner, a jovem disse que o ex sempre soube que o menino não era filho dele. Mas a relação não ficou bem resolvida e os dois continuaram se estranhando nas redes sociais

Sthe Matos

Sthe Matos

Sthe Matos

A baiana, inclusive, não se limitou a contar a história, ela registrou o momento do flagra e postou na web. Como consequência, Abner foi cancelado e precisou se afastar por um bom tempo das redes sociais

Sthe começou a trabalhar com a internet em 2016. À época, ela compartilhava no canal do YouTube dicas de beleza, maternidade e rotina ao lado do até então namorado Abner Pinheiro, também influenciador

O rapaz foi encaminhado para Central de Flagrantes, que registrou a ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que o irmão de Sthe Matos foi ouvido e liberado por falta de materialidade delitiva que comprovasse o envolvimento no crime.

Em fevereiro, Sthe Matos usou as redes sociais para compartilhar a história de seu pai, que viveu 20 anos viciado em crack. Em um vídeo, a influenciadora contou que não conviveu com ele na infância e só foi o procurar aos 18 anos. Tempos deles, ele pediu ajuda para se tratar e foi internado em uma clínica de reabilitação.

“Quando a gente se encontrou, eu já sabia do vício, mas ele não queria me contar. Esse vício roubou vários momentos que a gente poderia ter vivido juntos. E um dia, quando ele estava perto de morrer, ele teve forças para me pedir ajuda”, relatou ela.

O pai de Sthe foi internado em agosto de 2023 e, um ano depois, recebeu alta. “Ele saiu de lá 100% curado e limpo. Pronto pra escrever uma nova história”, contou.