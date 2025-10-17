Irmão de Lula diz ser alvo de julgamento antecipado e notícias falsas

Irmão do presidente Lula, Frei Chico divulgou nesta quinta-feira (16/10) uma nota à imprensa em que afirma ser vítima de “acusações falsas e ofensivas” nas redes sociais e de um “julgamento antecipado” antes mesmo da apuração dos fatos.
Na manifestação, Frei Chico informa que a Justiça de São Paulo concedeu uma tutela de urgência a seu favor, atendendo pedido apresentado contra as publicações que, segundo ele, têm caráter difamatório.
Leia também
-
Eduardo Bolsonaro prevê que EUA viabilizará candidatura ao Planalto
-
MP denuncia assessor da liderança do governo por agressão a mulher
-
Eduardo Bolsonaro diz que não será preso se for condenado por Moraes
-
Paulo Figueiredo critica advogado de Filipe Martins: “Oportunista”
“O Tribunal de Justiça de São Paulo, por decisão da juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, acatou meu pedido de tutela de urgência contra as acusações falsas e ofensivas que venho sofrendo nas redes sociais”, afirma.
O sindicalista, que exerce o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), declarou “manter compromisso com a verdade, a justiça e o devido processo legal”.
“Não temo investigação, mas o que ocorre hoje é um julgamento antecipado, antes mesmo de os fatos serem apurados”, escreveu.
Frei Chico também criticou a atuação de parte da CPMI do INSS, que, segundo ele, estaria transformando o processo em “palco político” em vez de buscar a verdade.
“É lamentável que parte da CPMI do INSS use esse processo como palco político, em vez de buscar a verdade”, disse.
Aos 83 anos, ele relembrou episódios de perseguição e prisão durante o regime militar e afirmou manter “respeito, serenidade e fé na justiça”.
“O Brasil vive um Estado de Direito, onde a Presidência da República não interfere — e não deve interferir — nas investigações, e os órgãos de controle devem atuar com independência e isenção”, acrescentou.
Convocação rejeitada
Na quinta-feira (16/10), o colegiado da CPMI do INSS rejeitou os 11 requerimentos de convocação de Frei Chico em votação única, por 19 votos a 11.
O Sindnapi é uma das entidades investigadas por supostas fraudes no INSS, mas Frei Chico não figura como alvo das apurações da Polícia Federal.