Irmão de Lula diz ser alvo de julgamento antecipado e notícias falsas

Irmão do presidente Lula, Frei Chico divulgou nesta quinta-feira (16/10) uma nota à imprensa em que afirma ser vítima de “acusações falsas e ofensivas” nas redes sociais e de um “julgamento antecipado” antes mesmo da apuração dos fatos.

Na manifestação, Frei Chico informa que a Justiça de São Paulo concedeu uma tutela de urgência a seu favor, atendendo pedido apresentado contra as publicações que, segundo ele, têm caráter difamatório.

“O Tribunal de Justiça de São Paulo, por decisão da juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, acatou meu pedido de tutela de urgência contra as acusações falsas e ofensivas que venho sofrendo nas redes sociais”, afirma.

O sindicalista, que exerce o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), declarou “manter compromisso com a verdade, a justiça e o devido processo legal”.

“Não temo investigação, mas o que ocorre hoje é um julgamento antecipado, antes mesmo de os fatos serem apurados”, escreveu.

Frei Chico também criticou a atuação de parte da CPMI do INSS, que, segundo ele, estaria transformando o processo em “palco político” em vez de buscar a verdade.

“É lamentável que parte da CPMI do INSS use esse processo como palco político, em vez de buscar a verdade”, disse.

Aos 83 anos, ele relembrou episódios de perseguição e prisão durante o regime militar e afirmou manter “respeito, serenidade e fé na justiça”.

“O Brasil vive um Estado de Direito, onde a Presidência da República não interfere — e não deve interferir — nas investigações, e os órgãos de controle devem atuar com independência e isenção”, acrescentou.

Convocação rejeitada

Na quinta-feira (16/10), o colegiado da CPMI do INSS rejeitou os 11 requerimentos de convocação de Frei Chico em votação única, por 19 votos a 11.

O Sindnapi é uma das entidades investigadas por supostas fraudes no INSS, mas Frei Chico não figura como alvo das apurações da Polícia Federal.

