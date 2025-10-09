09/10/2025
Irmão de Lula será convocado na CPMI do INSS, diz relator

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que  o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, será convocado para prestar depoimento ao colegiado.

Frei Chico, como é conhecido, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade citada pela Polícia Federal (PF) na investigação sobre os descontos associativos ilegais em benefícios do INSS.

Segundo Gaspar, a decisão foi tomada após o presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, obter habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) para permanecer em silêncio nesta quinta-feira (9/10) durante a CPMI.

“Não resta a menor dúvida [que o irmão de Lula será convocado]. Quem podia esclarecer melhor os fatos hoje resolveu se calar. Vamos caminhar agora na hierarquia do sindicato. O próximo é o Frei Chico, que deve ter muito conhecimento sobre as ações do Sindnapi”, disse o deputado em entrevista ao Contexto Metrópoles.

