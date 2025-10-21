Irmão diz que Shia Phoenix está apaixonado por Michelle Barros

O irmão gêmeo de Shia Phoenix, John Johnny, fez um comentário polêmico sobre o romance do peão com Michelle Barros no programa A Fazenda 17.

Em entrevista ao Central Splash, do Canal Uol, John disse que não se surpreendeu com o relacionamento. “Eu acho que lá dentro, quando começou, ele falou que não ia se envolver. Só que a gente sabe que, querendo ou não, é muito complicado você ficar em um confinamento e acabar não se relacionando. Talvez não de uma forma afetiva, mas de uma forma muito mais intensa do que para quem está aqui do lado de fora”, disse.

Ele ainda desejou felicidades ao casal: “Eu não conheço a Michelle pessoalmente. Porém, eu tenho um carinho enorme pela profissional, porque eu já a acompanhava, já a conhecia, acho que quase todo mundo a conhece. E eu, como irmão, desejo só felicidades ao meu irmão. Acho que não cabe a mim nem a ninguém fazer julgamento de nenhuma pessoa, de nenhum tipo de relacionamento”.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Michelle Barros em A Fazenda 17

Reprodução/Record 2 de 4

Michelle Barros

Rogério Pallatta 3 de 4

Shia Phoenix

Reprodução/Instagram @shia.oficial 4 de 4

Shia Phoenix

Reprodução/Instagram @shia.oficial

Apaixonado

John Johnny afirmou acreditar nos sentimentos de Shia Phoenix e revelou que o participante deve estar apaixonado por Michelle Barros.

“Eu acho que ele está realmente apaixonado. O meu irmão é um cara de não demonstrar muito. Então, para ele começar a demonstrar, é porque realmente está apaixonado”, explicou.

Leia também

Sobre os boatos de que Shia estaria envolvido com alguém fora do reality, John sustentou que o irmão não teria se envolvido com Michelle caso estivesse comprometido: “Ele jamais ficaria com alguém ou teria algum tipo de relação com alguém lá dentro se ele estivesse com alguém aqui fora”.

Já sobre os rumores de que Michelle seria casada, John evitou tomar partido. “Eu acho que, assim, ela é adulta, ela sabe o que ela faz, né? Então, se ela tinha algum tipo de relacionamento, só cabe a ela responder por ela. O que eu posso dizer é que eu desejo felicidades, parece que realmente os dois estão apaixonados, e é maravilhoso, a gente sabe que é muito bom estar apaixonado e amar”, finalizou.