Irmão reage à aproximação de Ciro Gomes com partido de Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
Senador pelo PSB e ex-governador do Ceará, Cid Gomes reagiu à decisão do irmão, Ciro Gomes, de deixar o PDT e se filiar ao PSDB, legenda aliada ao PL de Bolsonaro no estado. A correligionários, Cid criticou o que chamou de “mudança de rumo” de Ciro e disse rejeitar o posicionamento adotado pelo irmão.

“Eu mantenho a minha coerência. Eu estou do mesmo lado em que sempre estive, a vida inteira. Quem mudou foram eles. E, assim, mudar para ter uma condição diferente, muito bem. Mas mudar para se juntar ao que a gente sempre colocou como gente que tem feito mal ao Ceará também não faz sentido”, disse Cid Gomes.

3 imagens

Senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes criticou o irmão, Ciro, por mudança de partido

Agência Senado2 de 3

Deputado federal André Fernandes (PL) foi elogiado por Ciro em discurso

Agência Câmara3 de 3

Ciro Gomes anunciou filiaçã ao PSDB, aliado do PL no Ceará

Reprodução / Redes sociais

O ex-governador citou ainda o deputado André Fernandes, elogiado por Ciro durante o evento de filiação ao PSDB, na quarta-feira (22/10). Em seu discurso, o agora tucano chamou Fernandes de “jovem talento”.

“Eu não consigo me imaginar ao lado desse federal, André, que foi candidato a prefeito [de Fortaleza], quase ganhou a eleição. Mas, me perdoe: qual é o predicado que um rapaz desses tem? Qual é a experiência? Qual é o atributo? Nada, nada. Não vou nem falar da baixaria, né? Mas, enfim, às vezes, pela baixaria você vê o nível da pessoa. Então, assim, eu não consigo me ver desse lado”, afirmou Cid Gomes.

Questões internas

Cid Gomes lamentou ainda que Ciro não tenha resolvido internamente as questões que o levaram a deixar o PDT e fez uma crítica velada ao PSDB cearense. “Assim, eu reclamo muito e faço isso sinceramente. Roupa suja se lava em casa. Eu procuro fazer assim, uma série de reclamações, queixas que eu tenho”, disse.

“Eu fui governador, né? Tratei bem os meus aliados. Eu não ficava pegando de um partido que era aliado para trazer para o meu. Nunca fiz isso. E eu tenho enxergado algumas coisas nessa direção. Aproveitar-se do poder para tirar [políticos] de [partidos] aliados. Pois é, então eu faço as minhas reclamações dentro de casa e tal. Mas o natural, para mim, é permanecer onde eu estou”, afirmou Cid Gomes.

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirmou à coluna que estuda apoiar Ciro Gomes ao Governo do Ceará no ano que vem.

