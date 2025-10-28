Irmãos amapaenses conquistam a LAFF e levam o Amapá à elite do Free Fire

O time Civis Esports, do Amapá, fez história ao conquistar a Liga de Ascensão do Free Fire (LAFF) no último domingo (26), em uma virada emocionante. Essa é a primeira vez que uma equipe amapaense chega à elite nacional da modalidade e conquista vaga na Free Fire World Series Brasil.

A Civis começou a final em sétimo lugar no primeiro dia de disputa, mas reagiu com um Booyah logo na primeira queda da segunda etapa, mantendo a regularidade e pontuação alta até o final. O desempenho garantiu o título e o acesso à Série A com 178 pontos, 84 abates e 12 quedas.

“Muita alegria e emoção quando o resultado foi anunciado. Subimos para a Série A. Um time pequeno, com estrutura limitada, que agora vai disputar a World Series Brasil. O Amapá no cenário nacional!”, comemorou Lucas, um dos CEOs da equipe.

🏆 De projeto comunitário ao topo do cenário nacional

Fundada em 2015 pelos irmãos Lucas e Kym, a Civis começou como um projeto comunitário voltado a revelar talentos locais. Hoje, a equipe conta com três jogadores amapaenses e três de outros estados, representando o crescimento do cenário competitivo no Norte do país.

Além da vaga na Free Fire World Series, a Civis faturou um prêmio de R$ 80 mil, coroando uma trajetória marcada por superação, dedicação e união familiar.

“É um sonho realizado. Mostra que o Amapá também tem potencial no esporte eletrônico”, destacou Kym, cofundador do time.

🔥 Orgulho do Amapá

O feito coloca o estado entre os protagonistas do esporte eletrônico brasileiro, inspirando novas gerações de jogadores. A vitória da Civis reforça o avanço dos times independentes e o crescimento do Free Fire competitivo fora dos grandes centros do país.

Fonte: ge Amapá / Garena Free Fire

✍️ Redigido por ContilNet