Irmãos Stephen e Alec Baldwin sofrem acidente de carro em Nova York

Os irmãos Stephen e Alec Baldwin sofreram um acidente de carro em Nova York nessa segunda-feira (13/10). O veículo bateu contra o tronco de uma árvore e ficou bastante danificado.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Os atores Alec e Stephen Baldwin

Jim Spellman/WireImage 2 de 3

Os atores Alec e Stephen Baldwin

T Roth/WireImage 3 de 3

Os atores Alec e Stephen Baldwin

Jim Spellman/WireImage

Nas redes sociais, Alec explicou que a batida aconteceu depois que ele tentou desviar de um caminhão de lixo que o cortou. O carro no qual o ator dirigia pertence à esposa dele, Hilaria.

O ator também explicou que se sentiu mal pelo acidente, mas tranquilizou fãs e amigos: “Está tudo bem. Eu estou bem, meu irmão está bem… Hilaria, eu te amo mais do que tudo e estou muito orgulhoso de você”.

Leia também

Alec Baldwin é conhecido pelos filmes Rust, Os Fantasmas Se Divertem, Caçada ao Outubro Vermelho e Os Infiltrados. Já Stephen atuou em Nascido em 4 de Julho e Os Suspeitos.