Irmãos Stephen e Alec Baldwin sofrem acidente de carro em Nova York

Os irmãos Stephen e Alec Baldwin sofreram um acidente de carro em Nova York nessa segunda-feira (13/10). O veículo bateu contra o tronco de uma árvore e ficou bastante danificado.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Os atores Alec e Stephen Baldwin
Jim Spellman/WireImage2 de 3
Os atores Alec e Stephen Baldwin
T Roth/WireImage3 de 3
Os atores Alec e Stephen Baldwin
Jim Spellman/WireImage
Nas redes sociais, Alec explicou que a batida aconteceu depois que ele tentou desviar de um caminhão de lixo que o cortou. O carro no qual o ator dirigia pertence à esposa dele, Hilaria.
O ator também explicou que se sentiu mal pelo acidente, mas tranquilizou fãs e amigos: “Está tudo bem. Eu estou bem, meu irmão está bem… Hilaria, eu te amo mais do que tudo e estou muito orgulhoso de você”.
Leia também
-
Alec Baldwin: série mostra como tiro em set impactou família do ator
-
Alec Baldwin se emociona ao relembrar tragédia de Rust em nova série
-
Mãe de diretora morta em set de Rust diz que Baldwin não se desculpou
-
Tarantino diz que Alec Baldwin teve culpa na morte de diretora de Rust
Alec Baldwin é conhecido pelos filmes Rust, Os Fantasmas Se Divertem, Caçada ao Outubro Vermelho e Os Infiltrados. Já Stephen atuou em Nascido em 4 de Julho e Os Suspeitos.
Ver esta publicação no Instagram
Uma publicação partilhada por Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)