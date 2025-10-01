Isa Ranieri anuncia fim do casamento com Éverton Cebolinha após “after” polêmico

Após dias de rumores sobre crise na relação desencadeada após o “after” polêmico dos jogadores do Flamengo na Argentina, a influenciadora Isa Ranieri anunciou na manhã desta quarta-feira (1º/10) que seu casamento com o atacante Éverton Cebolinha, chegou ao fim.

Na semana passada, Isa já havia chamado atenção dos seguidores ao apagar todas as fotos em que aparecia ao lado do jogador, mantendo em seu perfil apenas registros com os filhos do casal. O gesto foi interpretado como sinal de crise, alimentando rumores de um possível término.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Isa Ranieri (Foto: Reprodução/Instagram) Isa Ranieri (Foto: Reprodução/Instagram) Isa Ranieri (Foto: Reprodução/Instagram) Isa Ranieri (Foto: Reprodução/Instagram) Isa Ranieri e Everton Cebolinha (Foto: Reprodução/Instagram) Isa Ranieri e Cebolinha Reprodução / Instagram Voltar

Próximo

Essa não foi a primeira separação de Isa e Cebolinha. O casal havia rompido em 2023, mas retomou a relação meses depois. Desta vez, no entanto, a influenciadora declarou que a decisão foi definitiva e tomada em conjunto.

O anúncio oficial

Na nota publicada nesta quarta-feira (1º/10), Isa destacou que a escolha foi feita “após muita reflexão e em comum acordo”:

“Durante todos esses meses desde a primeira tentativa de separação, seguimos tentando, lutando e dando o melhor de nós para nos entendermos, principalmente pelos nossos filhos. Da nossa parte, não faltaram escolhas conscientes e vontade de fazer dar certo. Mas compreendemos, com serenidade, que não conseguimos manter nossa relação como marido e mulher.”

A influenciadora também reforçou que, apesar do fim da união, a prioridade do casal seguirá sendo o bem-estar das crianças:

“Hoje, o que nos guia é a certeza de que somos felizes como família e como pais, e que a nossa melhor escolha é seguir como bons amigos, como já temos sido há algum tempo. O respeito permanece, e o amor que nos une através dos filhos será sempre incondicional.”

Na mensagem, Isa ainda pediu para que preservem a intimidade das crianças:

“Nossos filhos não têm conhecimento pleno do que está acontecendo e merecem ser preservados. Por isso, solicitamos à mídia que não utilize imagens, vídeos ou qualquer material envolvendo os menores em notícias ou matérias relacionadas à separação.”

After arruinou casamentos

O clima de comemoração do Flamengo após a classificação para as semifinais da Libertadores, na madrugada de sexta-feira (26/9), acabou se transformando em uma crise pessoal para alguns atletas do elenco. Parte dos jogadores se reuniu em um clube noturno em La Plata, na Argentina, e a festa ganhou repercussão após vir a público.

O primeiro desdobramento veio ainda no dia seguinte, quando Léo Pereira teve o fim de seu relacionamento anunciado. Logo depois, os rumores chegaram a Éverton Cebolinha, que viu sua esposa, a influenciadora Isa Ranieri, apagar todas as fotos ao lado dele no Instagram.

Nesta quarta-feira (1º/10), Isa confirmou oficialmente a separação, colocando fim ao casamento com o atacante rubro-negro.

Quem estava na festa

Segundo apuração do Portal LeoDias, além de Cebolinha e Léo Pereira, outros seis jogadores participaram da noite em La Plata: o espanhol Saúl, o equatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. Entre os nomes citados, apenas Samuel Lino e Wallace Yan não mantêm relacionamento sério.