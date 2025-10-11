Isabel Fillardis fala sobre maternidade e superação ao viver Nossa Senhora Aparecida em especial

O portal LeoDias esteve em Aparecida do Norte, em São Paulo, para acompanhar o lançamento do especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, nova produção original da TV Aparecida, que estreia neste domingo (12/10), em homenagem à Padroeira do Brasil. O projeto, que será exibido em dois horários, traz Isabel Fillardis no papel de Nossa Senhora Aparecida, numa interpretação marcada por emoção, espiritualidade e uma forte conexão pessoal com a fé.

Em entrevista exclusiva durante o evento, Isabel refletiu sobre sua relação com o divino e sobre como sua história de vida se mistura com a mensagem do especial. Diagnosticada com câncer há alguns anos, a atriz relembrou que os milagres em sua trajetória começaram muito antes da cura: “Os milagres da minha vida começaram no ventre da minha mãe. Eu escrevo isso na minha autobiografia. O desafio do meu nascimento, o ato do meu nascimento, foi algo realmente sobrenatural. E, ao longo da minha vida, bem antes de eu ser mãe, tantas coisas que eu já vivi, já passei, já superei”, afirmou. “Eu conheço esse lugar. Eu conheço a fé desde muito sempre”.

Na produção, à qual o portal LeoDias teve acesso antes de ser transmitida em rede aberta de televisão, Isabel teve o desafio de representar o divino na figura de uma das santas mais reverenciadas pelos católicos brasileiros. Durante coletiva de imprensa, a artista afirmou que foi o papel mais difícil de sua carreira. Mãe de filhos atípicos, para a reportagem deste veículo, ela destacou que interpretar Nossa Senhora Aparecida foi uma experiência transformadora e um exercício de entrega.

“Eu me sinto um pouco assim como ela. Claro que é um fragmento do que ela é. Imagina você ser a mãe de tantos, milhares? Não só no Brasil, porque ela tem devotos em todo canto do mundo. Mas a gente que é mãe, a gente tem essa sensação do coração ser do tamanho do mundo. A maternidade faz com que você tenha essa amplitude de coração, sabe? Como se o coração inflasse e coubesse sempre mais um ali. Acho que é essa a sensação que dá”, disse a atriz.

O especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” tem direção e roteiro de Felipe Pontes e revive os principais episódios que marcaram a devoção à Padroeira: a pesca milagrosa, as velas, a cura da menina cega, a libertação do escravo Zacarias e a conversão do cavaleiro ateu. As gravações aconteceram em várias localidades do Vale do Paraíba, com um elenco que mescla novos talentos e nomes consagrados, como Alexandre Barillari, que interpreta o capitão do mato, e Maurício Mattar, no papel de Malaquias, tio da menina cega. Após a exibição na TV, o conteúdo estará disponível na íntegra no YouTube oficial da TV Aparecida.