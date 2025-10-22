Isabel Veloso conta que finalizou as sessões de quimioterapia antes de transplante

22/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Nesta quarta-feira (22/10), a influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, contou aos seguidores nos Stories do Instagram que encerrou as sessões de quimioterapia programadas para antes do transplante de medula óssea, previsto para a próxima sexta-feira (24/10). Durante sua internação, ela contou que teve febre e que ganhou 4 quilos.

“Bom dia, gente! Estou bem inchada, né? Estou redonda. Estou recebendo muito soro. Já engordei 4 quilos aqui para vocês terem uma ideia”, disse. A influenciadora também relatou que teve dificuldade para dormir por causa da forte febre. “Não dormi nada essa noite, nada. Muita febre. Febre, febre, febre… Não me deu muita reação de enjoo, essas coisas, não. Só muita febre mesmo. Eu já não sabia mais o que fazia, eu estava com muito calor, muito quente, não conseguia me ajeitar, mas é isso, gente. Agora estou melhor. Terminou as químios pré-transplante”, acrescentou.

Internada desde a última sexta-feira (17/10) no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), Isabel será submetida ao transplante de medula óssea. “Chegou o dia do internamento! Que Deus abençoe toda minha internação e meu transplante”, publicou no Instagram.

Antes da internação, ela deu mais detalhes sobre o processo. “Hoje vou internar para pôr um cateter. Vou para o centro cirúrgico, vou pôr um cateter. Eu já tenho um cateter, mas o que eu tenho não suporta a transfusão”, explicou. Em seguida, ela completou: “Então eu preciso colocar mais um e é através dele que vou fazer o transplante. Vou começar as quimioterapias agora, o preparatório, a radioterapia, e depois vou fazer o transplante”.

