Isabelle Drummond celebra retorno às novelas: “Muito animada”

03/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
isabelle-drummond-celebra-retorno-as-novelas:-“muito-animada”

Isabelle Drummond prestigiou a abertura do Festival do Rio, na última quinta-feira (2/10), e conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre seu retorno para as novelas. A atriz dará vida à personagem Naiane, em “Coração Acelerado”, trama com previsão de estrear em janeiro de 2026.

A artista não deu muitos detalhes sobre sua personagem: “Voltando [para a novela], acabei de vim do Projac, muito animada, gente. A gente está preparando [a personagem] mas não posso dar spoiler, desculpa”, disse.

Drummond também esclareceu que não estava concorrendo a nenhum prêmio do festival e que marcou presença para prestigiar o trabalho dos colegas.

A última participação de Isabelle em novelas aconteceu em “Verão 90”, em 2019. Agora, ela retorna no folhetim que irá substituir “Dona de Mim” e se prepara para dar a vida a uma jovem influenciadora mimada e disposta a tudo por fama e engajamento.

