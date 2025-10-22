22/10/2025
Isabelle Nogueira celebra estreia como apresentadora em reality e no palco do Global Citizen

Em entrevista ao repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, a ex-BBB Isabelle Nogueira compartilhou sua alegria com os novos rumos de sua carreira, destacando sua estreia como apresentadora do reality show A Bordo. Inclusive, a “cunhã” também será coapresentadora do Global Citizen.

A influenciadora, que venceu A Bordo em 2018, agora comanda o projeto, que descreve como “duradouro e de sucesso”. O reality se passa na Amazônia, onde 15 participantes competem por R$ 50 mil a bordo de um iate de luxo, enfrentando provas e dinâmicas na floresta.

“O cenário é único e incrível!”, afirmou. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sábado, pela TV A Crítica, em TV aberta para 16 estados brasileiros, e também está disponível para todo o Brasil e o mundo por meio do YouTube.

A manauara aproveitou o momento para destacar a importância cultural e ecológica da Amazônia: “A Amazônia é vida, é cura e é cultura também”, declarou. Isabelle Nogueira ressaltou que movimentos culturais e a presença de artistas na região são fundamentais para manter a floresta em pé.

Ela expressou sua honra em usar sua voz como mulher amazônida para atuar como artista e apresentadora no Global Citizen, levando sua vivência e a força cultural da região a um público global, em um momento em que o Brasil e o mundo estão com os olhos voltados para a floresta.

