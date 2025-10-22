Isabelle Nogueira elogia Virginia Fonseca na Grande Rio: “Está se dedicando muito”

Isabelle Nogueira, uma das musas da escola de samba Grande Rio, fala sobre o desempenho de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da agremiação carioca e comenta a possibilidade de retornar ao “Big Brother Brasil”. A ex-BBB, que participou da edição de 2024 e ficou em terceiro lugar, bateu um papo com o portal LeoDias.

Ao ser questionada sobre o samba no pé de Virginia, que vem ganhando destaque na internet, Isabelle elogia o empenho da influenciadora. “Estou acompanhando pelas redes sociais. Acho que a Virginia está se dedicando muito, está sambando, se entregando, vai para o meio do povo, da comunidade, faz essa festa toda. Acho isso lindo! Ela está sendo superabraçada, é dedicada. E está tudo lindo acontecendo”, diz.

A manauara também destaca o papel da professora de samba da nova rainha. “A Virginia tem uma professora incrível, que é a Santinha, uma das nossas musas da Grande Rio. A Santinha é maravilhosa, samba muito, sabe ensinar, passa toda a experiência, todos os caqueados (…) Então, ela está super bem amparada. Tenho certeza de que vai arrasar”, fala.

Isabelle conta ainda que deve voltar em breve aos ensaios da escola: “Vou ter o meu momento na Grande Rio, que tem um calendário em que convida as musas para cada apresentação. Estou com saudade do meu povo, saudade da Grande Rio, e já já estarei lá”.

Sobre uma nova chance no reality da Globo, ela não esconde o entusiasmo: “Eu, com certeza, voltaria para o Big Brother, porque é uma experiência incrível. Só tenho coisas boas para falar. Foi uma oportunidade única na minha vida. Acredito que já vivi tudo o que tinha para viver dentro da casa, mas, se tivesse essa oportunidade, óbvio que voltaria. Todo mundo saiu feliz, grato… o Big Brother é algo transformador na nossa vida”.