Isenção do IR pode acrescentar R$ 313 por mês ao salário do trabalhador

Um trabalhador que recebe R$ 5 mil por mês terá ganho de R$ 312,89 mensais na renda, o que equivale a mais de R$ 4 mil por ano, caso o projeto que muda o Imposto de Renda seja aprovado também no Senado. O texto foi votado por unanimidade nesta quarta-feira (1º) na Câmara dos Deputados.

Segundo cálculos do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal), a mudança não altera a tabela progressiva, mas cria uma dedução automática.

Para quem recebe até R$ 5 mil, o imposto devido será zerado. Já para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, aplica-se uma fórmula de redução (978,62 – 0,133145 × rendimento tributável) que diminui o valor a pagar até se extinguir nesse limite.

Impacto no bolso do trabalhador:

R$ 5.000: isenção total, ganho de R$ 312,89 por mês (mais de R$ 4.067 ao ano).

R$ 6.000: economia de R$ 181,75 mensais (cerca de R$ 2.300 ao ano).

R$ 7.000: redução de cerca de R$ 50 mensais (R$ 650 ao ano).

Acima de R$ 7.350: sem mudança, imposto continua igual.

O Sindifisco alerta que, como não há correção da tabela pela inflação, trabalhadores com renda acima de R$ 7.350 não terão qualquer ganho.