06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Isis Valverde é convidada para protagonizar nova novela de Walcyr Carrasco na Globo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
isis-valverde-e-convidada-para-protagonizar-nova-novela-de-walcyr-carrasco-na-globo

Após quatro anos longe das novelas, Isis Valverde pode estar prestes a voltar em grande estilo à teledramaturgia. A atriz foi convidada para interpretar uma das protagonistas de “Quem Ama Cuida”, nova novela de Walcyr Carrasco que vai substituir “Três Graças” na faixa das nove da Globo, com estreia prevista para maio de 2026.

Fora da emissora desde 2022, quando encerrou um contrato de 17 anos com a Globo, Isis não aparece em novelas desde o fim de “Amor de Mãe”, em abril de 2021. Nesse intervalo, ela se dedicou a outros projetos, como a série “Maria e o Cangaço”, produção original do Disney+, onde interpretou a protagonista.

Leia Também

A trama de “Quem Ama Cuida” vai abordar o abandono de idosos pelos próprios filhos e a disputa judicial por uma herança — o patriarca da família decide deixar todos os bens para a enfermeira que cuidou dele até o fim da vida. Sob direção de Amora Mautner, a novela promete misturar melodrama com crítica social, trazendo o estilo marcante de Carrasco: reviravoltas, vilões caricatos e mocinhas batalhadoras.

Além de Isis Valverde, Camila Queiroz, Bianca Bin e Mariana Ximenes também foram convidadas para o elenco do projeto, que ainda está em fase de pré-produção.

Se aceitar o convite, Isis marcará seu retorno à Globo e ao horário nobre em uma parceria inédita com Walcyr Carrasco — um reencontro com o público que a consagrou como uma das atrizes mais populares de sua geração.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost