Isis Valverde é convidada para protagonizar nova novela de Walcyr Carrasco na Globo

Após quatro anos longe das novelas, Isis Valverde pode estar prestes a voltar em grande estilo à teledramaturgia. A atriz foi convidada para interpretar uma das protagonistas de “Quem Ama Cuida”, nova novela de Walcyr Carrasco que vai substituir “Três Graças” na faixa das nove da Globo, com estreia prevista para maio de 2026.

Fora da emissora desde 2022, quando encerrou um contrato de 17 anos com a Globo, Isis não aparece em novelas desde o fim de “Amor de Mãe”, em abril de 2021. Nesse intervalo, ela se dedicou a outros projetos, como a série “Maria e o Cangaço”, produção original do Disney+, onde interpretou a protagonista.

A trama de “Quem Ama Cuida” vai abordar o abandono de idosos pelos próprios filhos e a disputa judicial por uma herança — o patriarca da família decide deixar todos os bens para a enfermeira que cuidou dele até o fim da vida. Sob direção de Amora Mautner, a novela promete misturar melodrama com crítica social, trazendo o estilo marcante de Carrasco: reviravoltas, vilões caricatos e mocinhas batalhadoras.

Além de Isis Valverde, Camila Queiroz, Bianca Bin e Mariana Ximenes também foram convidadas para o elenco do projeto, que ainda está em fase de pré-produção.

Se aceitar o convite, Isis marcará seu retorno à Globo e ao horário nobre em uma parceria inédita com Walcyr Carrasco — um reencontro com o público que a consagrou como uma das atrizes mais populares de sua geração.