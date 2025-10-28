israel-afirma-que-buscas-por-corpos-continuam-em-gaza

O governo de Israel informou que a Cruz Vermelha, um membro do Hamas e uma equipe egípcia estão buscando corpos dos reféns israelenses em Gaza nessa segunda-feira (27/10). O Fórum das Famílias pediu a suspensão do acordo de paz, até que todos os restos mortais sejam devolvidos.

Desde o acordo de trégua, o Hamas libertou todos os 20 reféns vivos, mas também deve devolver os corpos dos 28 reféns que mantinha. Até o momento, apenas 15 foram devolvidos. O movimento islâmico palestino alega dificuldades na recuperação dos restos mortais.

Equipes de busca, usando instrumentos de construção, obtiveram permissão das autoridades israelenses para entrar “além da linha amarela (…) sob a supervisão rigorosa do Exército israelense para identificar a localização de nossos reféns”, disse a porta-voz do governo, Shosh Bedrosian.

Uma fonte da Cruz Vermelha confirmou que a organização estava participando das buscas.

Em imagens filmadas pela AFPTV no bairro de al-Touffah, na Cidade de Gaza, equipamentos de construção e caminhões trabalhavam em meio aos escombros na tentativa de recuperar os corpos.

“É difícil localizar alguns dos corpos de prisioneiros israelenses porque a ocupação alterou a paisagem de Gaza (durante a guerra, nota do editor). Além disso, algumas das pessoas que enterraram esses corpos foram mortas ou não se lembram mais onde os enterraram”, disse o negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, no sábado (25).

Ele reiterou o compromisso do movimento palestino com a devolução dos restos mortais, apesar dessas complicações. “Não daremos à ocupação (israelense) uma desculpa para retomar a guerra”, acrescentou.

Suspensão do acordo

O Fórum das Famílias, que faz campanha pela libertação dos reféns de Gaza, pediu na segunda-feira a suspensão das próximas etapas do acordo de cessar-fogo até que o Hamas devolva os últimos 13 corpos ainda mantidos em território palestino.

Lembrando que, segundo o acordo, todos os reféns, vivos e mortos, deveriam ter sido devolvidos até 13 de outubro, a principal organização israelense de famílias de reféns solicitou, em um comunicado, “ao governo israelense, à administração americana e aos mediadores que não avancem para a próxima fase do acordo até que o Hamas cumpra todas as suas obrigações”.

A segunda fase inclui o desarmamento do Hamas, a anistia ou o exílio de seus combatentes e a continuação da retirada israelense da Faixa de Gaza, pontos que permanecem em discussão.

