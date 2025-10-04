israel-ataca-gaza-apesar-de-trump-exigir-fim-dos-bombardeios

A agência de defesa civil de Gaza relatou que Israel conduziu dezenas de ataques aéreos e bombardeios de artilharia na Cidade de Gaza neste sábado (4/10), apesar da exigência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interromper os bombardeios após a aceitação parcial do acordo de cessar-fogo pelo Hamas.

De acordo com a Al Jazeera, 20 casas foram destruídas nos ataques noturnos. O Hospital al-Ahli da Cidade de Gaza, também conhecido como Hospital Batista, relatou ter recebido vítimas das investidas a uma casa no bairro de Tuffah. Na região, quatro pessoas morreram e há inúmeros feridos.

No Hospital Nasser, em Khan Younis, autoridades confirmaram que duas crianças foram mortas e oito pessoas foram machucadas quando um drone atingiu uma barraca em um campo de deslocados.

A proposta para Gaza, revelada por Trump esta semana com o apoio do primeiro-ministro israelense Netanyahu, descreve um cessar-fogo, a libertação de prisioneiros em 72 horas, o desarmamento do Hamas e uma retirada israelense gradual de Gaza.

Na sexta-feira, o Hamas expressou disposição de libertar os prisioneiros mantidos em Gaza pelo plano de Trump, mas solicitou negociações sobre alguns detalhes e participação nas decisões relativas ao futuro do território palestino.