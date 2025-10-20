Israel busca aproximação com a Bolívia após esquerda perder hegemonia

Um dia após a vitória de Rodrigo Paz nas eleições presidenciais da Bolívia, o governo de Israel afirmou que é hora de “renovar as relações diplomáticas entre os dois países”. A declaração é do chanceler israelense, Gideon Sa’ar, após telefonema com o presidente boliviano eleito.

“Na conversa, mencionei o histórico das relações entre Israel e o povo judeu com a Bolívia. Agora, após duas décadas de relações desfavoráveis, chegou a hora de recolocá-las nos trilhos. O tema central da conversa foi o interesse mútuo em abrir uma nova página e renovar as relações diplomáticas entre os dois países”, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel.

Há cerca de dois anos, Bolívia e Israel estão com as relações diplomáticas rompidas. Isso após decisão do governo de Luis Arce. À época, a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza foi usada como justificativa para a decisão.

Virada à direita

Com a vitória de Rodrigo Paz nas últimas eleições presidenciais, a expectativa é de que a Bolívia sofra uma “virada à direita”, após o país ser comandado por governos de esquerda durante quase duas décadas.

Político de centro-direita do Partido Democrata Cristão (PDC), Paz venceu o candidato conservador Jorge Tuto Quiroga no segundo turno. Na votação, o presidente eleito da Bolívia recebeu 54% dos votos válidos, contra 45% do rival.

Economista de formação, paz tem 58 anos e é filho do ex-presidente da Bolívia Jaime Paz Zamora, que comandou o país entre 1989 e 1993. Rodrigo Paz assume a presidência do país no próximo 8 de novembro.