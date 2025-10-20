20/10/2025
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Israel busca aproximação com a Bolívia após esquerda perder hegemonia

Escrito por Metrópoles
israel-busca-aproximacao-com-a-bolivia-apos-esquerda-perder-hegemonia

Um dia após a vitória de Rodrigo Paz nas eleições presidenciais da Bolívia, o governo de Israel afirmou que é hora de “renovar as relações diplomáticas entre os dois países”. A declaração é do chanceler israelense, Gideon Sa’ar, após telefonema com o presidente boliviano eleito.

“Na conversa, mencionei o histórico das relações entre Israel e o povo judeu com a Bolívia. Agora, após duas décadas de relações desfavoráveis, chegou a hora de recolocá-las nos trilhos. O tema central da conversa foi o interesse mútuo em abrir uma nova página e renovar as relações diplomáticas entre os dois países”, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel.

Há cerca de dois anos, Bolívia e Israel estão com as relações diplomáticas rompidas. Isso após decisão do governo de Luis Arce. À época, a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza foi usada como justificativa para a decisão.

Virada à direita

Com a vitória de Rodrigo Paz nas últimas eleições presidenciais, a expectativa é de que a Bolívia sofra uma “virada à direita”, após o país ser comandado por governos de esquerda durante quase duas décadas.

Político de centro-direita do Partido Democrata Cristão (PDC), Paz venceu o candidato conservador Jorge Tuto Quiroga no segundo turno. Na votação, o presidente eleito da Bolívia recebeu 54% dos votos válidos, contra 45% do rival.

Economista de formação, paz tem 58 anos e é filho do ex-presidente da Bolívia Jaime Paz Zamora, que comandou o país entre 1989 e 1993. Rodrigo Paz assume a presidência do país no próximo 8 de novembro.

