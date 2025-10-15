Israel diz que um dos 4 corpos entregues pelo Hamas não é de refém

O Exército de Israel afirmou, nesta quarta-feira (15/10), que um dos corpos entregues pelo grupo Hamas na noite dessa terça-feira (14/10) não pertence a nenhum dos reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o exército afirmou que o corpo entregue “não corresponde a nenhum dos reféns” e que o Hamas “é obrigado a fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos”.

Cessar-fogo

Um cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi alcançado na Faixa de Gaza, com a mediação dos Estados Unidos, do Catar, do Egito e da Turquia.

A primeira fase do acordo prevê a entrega de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

A segunda fase já está sendo discutida, de acordo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não detalhou o plano.

Eles afirmaram que, dos quatro corpos, três foram identificados como sendo do Sargento Tamir Nimrodi, de Uriel Baruch e de Eitan Levi.

Segundo eles, o corpo do quarto refém seria de um palestino. O Hamas argumentou que há dificuldades para localizar os restos mortais devido aos bombardeios israelenses.

O Exército informou que os corpos identificados foram “devolvidos aos familiares para sepultamento”.

O Sargento Tamir Nimrodi foi sequestrado com vida pelo Hamas, a partir da base da Administração de Coordenação e Ligação do Distrito de Gaza, da Divisão de Gaza. Ele tinha 18 anos quando foi morto e deixa dois pais e duas irmãs.

Uriel Baruch, que tinha 35 anos na época, também foi morto pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no início das ofensivas, segundo o Exército, e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza. Ele deixa esposa e dois filhos.

Eitan Levi também foi morto em 7 de outubro de 2023, e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza. Ele deixa um filho e uma irmã.

O processo de identificação no Instituto Nacional de Medicina Forense ainda está em andamento. Dos 28 reféns mortos que estão com o Hamas, até o momento oito foram devolvidos, sendo um deles palestino.