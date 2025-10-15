15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Israel diz que um dos 4 corpos entregues pelo Hamas não é de refém

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
israel-diz-que-um-dos-4-corpos-entregues-pelo-hamas-nao-e-de-refem

O Exército de Israel afirmou, nesta quarta-feira (15/10), que um dos corpos entregues pelo grupo Hamas na noite dessa terça-feira (14/10) não pertence a nenhum dos reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o exército afirmou que o corpo entregue “não corresponde a nenhum dos reféns” e que o Hamas “é obrigado a fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos”.

Cessar-fogo

Eles afirmaram que, dos quatro corpos, três foram identificados como sendo do Sargento Tamir Nimrodi, de Uriel Baruch e de Eitan Levi.

Segundo eles, o corpo do quarto refém seria de um palestino. O Hamas argumentou que há dificuldades para localizar os restos mortais devido aos bombardeios israelenses.

Leia também

O Exército informou que os corpos identificados foram “devolvidos aos familiares para sepultamento”.

O Sargento Tamir Nimrodi foi sequestrado com vida pelo Hamas, a partir da base da Administração de Coordenação e Ligação do Distrito de Gaza, da Divisão de Gaza. Ele tinha 18 anos quando foi morto e deixa dois pais e duas irmãs.

Uriel Baruch, que tinha 35 anos na época, também foi morto pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no início das ofensivas, segundo o Exército, e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza. Ele deixa esposa e dois filhos.

Eitan Levi também foi morto em 7 de outubro de 2023, e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza. Ele deixa um filho e uma irmã.

O processo de identificação no Instituto Nacional de Medicina Forense ainda está em andamento. Dos 28 reféns mortos que estão com o Hamas, até o momento oito foram devolvidos, sendo um deles palestino.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost