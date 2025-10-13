Israel envia encarregada de negócios para chefiar embaixada no Brasil

Após três meses, o governo de Israel decidiu mudar a chefia da embaixada do país no Brasil e enviou a encarregada de negócios Rasha Athamni para ocupar o posto. A diplomata, segundo fontes ouvidas pelo Metrópoles, chegou a Brasília na última semana.

Em 7 de outubro, a nova chefe da embaixada israelense no Brasil participou de um evento no Senado, durante sessão especial em homenagem às vítimas do ataque do Hamas contra Israel.

Desde agosto, a representação israelense no Brasil estava sob o comando provisório do porta-voz Or Shaul Keren. Isso depois que a crise entre Brasília e Tel Aviv escalou desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e culminou na retirada, por parte de Israel, do pedido de aprovação do nome escolhido para assumir a embaixada: Gali Dagan. Ele substituiria o embaixador Daniel Zonshine.

Antes da decisão, a diplomacia israelense acusou o Ministério das Relações Exteriores de “sentar” na solicitação desde o início deste ano.

Leia também

Após o anúncio israelense, o assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, embaixador Celso Amorim, explicou a posição brasileira. De acordo com o diplomata, o Brasil não acolheu o novo embaixador de Israel pois o ex-representante do Brasil em Tel Aviv foi humilhado.

O braço direito de Lula para política externa se referia a reprimenda de Israel ao embaixador Frederico Meyer, em fevereiro de 2022, após o presidente brasileiro comparar as ações israelenses na Faixa de Gaza com o Holocausto. Depois do episódio, o Brasil chamou de volta o diplomata e deixou o cargo vago.

Mesmo com o envio de Rasha Athamni ao Brasil, as relações entre Brasília e Tel Aviv seguem, tecnicamente, rebaixadas. Isso porque, no mundo diplomático, manter uma embaixada sem um embaixador é um sinal de desagravo de um país em relação a outro.