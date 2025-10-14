Israel finaliza identificação dos 4 reféns mortos entregues pelo Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram, nesta terça-feira (14/10), que concluíram o processo de identificação dos reféns israelenses mortos entregues pelo grupo Hamas, nessa segunda-feira (13/10), em cumprimento à primeira fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A Cruz Vermelha realizou o transporte dos corpos dos prisioneiros Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi e Daniel Perez. Ao todo, são 28 reféns israelenses mortos, mas apenas quatro corpos foram entregues ao Exército de Israel.

Cessar-fogo

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza foi alcançado após a mediação dos Estados Unidos, do Catar e do Egito, com destaque para o presidente norte-americano Donald Trump.

O acordo ainda prevê a desmilitaração na Faixa de Gaza e o desarmamento do Hamas, conforme descrito por Trump e pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a ser abordados.

Os familiares dos reféns mortos foram comunicados, segundo o Exército, e apenas os nomes de Guy Iluz e Bipin Joshi foram autorizados pelos parentes para divulgação.

Guy Iluz foi sequestrado com vida pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023, após escapar de um festival de música. Ele morreu em decorrência dos ferimentos, após não receber tratamento médico adequado enquanto estava em cativeiro do Hamas, conforme aponta o relatório do Exército.

Bipin Joshi, cidadão nepalês, também foi sequestrado pelo Hamas. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado em cativeiro durante os primeiros meses da guerra.