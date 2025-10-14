14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Israel finaliza identificação dos 4 reféns mortos entregues pelo Hamas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
israel-finaliza-identificacao-dos-4-refens-mortos-entregues-pelo-hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram, nesta terça-feira (14/10), que concluíram o processo de identificação dos reféns israelenses mortos entregues pelo grupo Hamas, nessa segunda-feira (13/10), em cumprimento à primeira fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A Cruz Vermelha realizou o transporte dos corpos dos prisioneiros Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi e Daniel Perez. Ao todo, são 28 reféns israelenses mortos, mas apenas quatro corpos foram entregues ao Exército de Israel.

Cessar-fogo

  • O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza foi alcançado após a mediação dos Estados Unidos, do Catar e do Egito, com destaque para o presidente norte-americano Donald Trump.
  • O acordo ainda prevê a desmilitaração na Faixa de Gaza e o desarmamento do Hamas, conforme descrito por Trump e pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
  • Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a ser abordados.

Os familiares dos reféns mortos foram comunicados, segundo o Exército, e apenas os nomes de Guy Iluz e Bipin Joshi foram autorizados pelos parentes para divulgação.

Guy Iluz foi sequestrado com vida pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023, após escapar de um festival de música. Ele morreu em decorrência dos ferimentos, após não receber tratamento médico adequado enquanto estava em cativeiro do Hamas, conforme aponta o relatório do Exército.

Leia também

Bipin Joshi, cidadão nepalês, também foi sequestrado pelo Hamas. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado em cativeiro durante os primeiros meses da guerra.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost