Israel retoma cessar-fogo em Gaza após ataques aéreos, diz Exército

O Exército Israelense comunicou, na tarde deste domingo (19/10), que retomou a aplicação do cessar-fogo na Faixa de Gaza com o Hamas, horas após lançar ataques aéreos em Rafah.

O anúncio foi feito após Israel acusar o grupo terrorista de violar o cessar-fogo, em vigor há quase 10 dias, dentro do acordo de paz mediado pelo presidente norte-americano Donald Trump.

“De acordo com a diretriz do escalão político, e após uma série de ataques significativos em resposta às violações do Hamas, as IDF iniciaram a aplicação renovada do cessar-fogo, em conformidade com os termos do acordo. As IDF continuarão a defender o acordo de cessar-fogo e responderão firmemente a qualquer violação dele”, informou o Exército israelense em comunicado oficial.

Horas antes, Israel havia afirmado que o Hamas realizou “múltiplos ataques contra forças israelenses além da linha amarela” — área da qual as tropas israelenses se retiraram conforme a primeira fase do acordo mediado pelos Estados Unidos. O IDF chegou a divulgar vídeos nas redes sociais relatando o descumprimento do pacto.

“Em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo pelo Hamas esta manhã, as IDF atingiram dezenas de alvos terroristas do Hamas em Gaza. Os ataques tiveram como alvo instalações de armazenamento de armas, postos de tiro, células terroristas e infraestrutura adicional do grupo. Além disso, as IDF atacaram e desmantelaram cerca de 6 km de infraestrutura subterrânea usada para promover ataques contra Israel, empregando mais de 120 munições”, concluiu o comunicado.

WATCH: Several armed terrorists identified approaching IDF forces operating in the Beit Lahia area behind the yellow line, posing an immediate threat to the troops. In accordance with the ceasefire agreement, the terrorists were struck after crossing the yellow line. pic.twitter.com/sl7mS98Lmi — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

Estragos

Após o ataque das forças israelenses, a Defesa Civil de Gaza informou que os ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza resultaram na morte de 11 pessoas.

Segundo a mídia local, Mahmud Bassal, porta-voz da Agência de Defesa Civil, afirmou que seis das vítimas foram mortas quando um ataque atingiu um “grupo de civis”, no norte de Gaza.

O Hamas, por sua vez, afirmou não ter conhecimento de nenhum incidente ou confronto em Rafah envolvendo Israel e reafirmou que cumpre os acordos do cessar-fogo.