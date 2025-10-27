Itamaraty divulga foto da 1ª reunião técnica para acordo Brasil-EUA

Kuala Lampur – O Itamaraty divulgou nesta segunda-feira (27/10) uma foto da primeira reunião técnica entre os negociadores do Brasil e dos EUA para construção de um acordo sobre o tarifaço imposto a produtos brasileiros. Auxiliares dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que se encontraram na Malásia, ainda devem voltar a se reunir nas próximas semanas.

“Em seguimento ao encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, na Malásia, delegações do Brasil e Estados Unidos reuniram-se em Kuala Lumpur na manhã de segunda-feira, dia 27, para iniciar o diálogo sobre as negociações relativas às medidas tarifárias adotadas pelos EUA”, escreveu o Itamaraty ao divulgar a imagem.

A reunião ocorreu no fim do domingo (26/10), no horário de Brasília. Participaram do encontro, pelo lado brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa; e o assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais, Audo Faleiro.

Leia também

Pelo lado norte-americano, os enviados foram o representante de comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na conversa, ficou acordado que o Brasil enviaria uma comitiva a Washington o quanto antes, provavelmente na primeira semana de novembro.

Segundo fontes do Planalto, os cotados para liderar a comitiva são os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e Serviços), além do próprio chanceler Mauro Vieira. Só então, acredita o Planalto, o Brasil ficará ciente das reais demandas dos EUA. A Casa Branca, dizem interlocutores do presidente Lula, até o momento não apresentou suas exigências.

Perspectiva de acordo

Após a reunião entre seus auxiliares e os integrantes da equipe de Trump, Lula afirmou que espera um entendimento rápido. “Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva sabe entre os Estados Unidos e Brasil. É assim que eu volto para o Brasil: satisfeito e certo que tudo vai dar certo para o povo brasileiro”, afirmou o brasileiro.

Lula ainda indicou que, caso algum entrave aconteça, agora tem os meios para derrubá-lo. “Já falei com os meus negociadores. Ele [Trump] foi para a Coreia, para o Japão, mas, a depender do resultado desta semana, eu já vou importuná-lo com um telefonema direto. Ele também tem o meu telefone. Só que, como eu não uso celular, eu dou o do meu cerimonial”, disse o petista em coletiva de imprensa na Malásia.

Após a reunião, Trump também falou. “Tivemos uma ótima reunião. Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver. No momento, eles estão pagando, eu acho, 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião”, assinalou o republicano a jornalistas, a caminho do Japão.