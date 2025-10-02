02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Itamaraty pede visita consular a ativistas presos em barco por Israel

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
itamaraty-pede-visita-consular-a-ativistas-presos-em-barco-por-israel

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou a realização de uma visita consular aos 11 brasileiros presos na embarcação que ia em direção à Faixa de Gaza. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em reunião com deputados da base do governo, nesta quinta-feira (2/10). Dentre as pessoas presas, está a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE, foto em destaque).

O governo de Israel realizará o início do julgamento na manhã dessa sexta-feira (3/10), que será acompanhado pelas autoridades brasileiras. A intenção é que o consulado faça consultas com cada um dos presos brasileiros e acompanhe os interrogatórios.

Luizianne Lins estava em missão oficial pela Câmara dos Deputados na Flotilha Global Sumud, que levava suprimentos à região costeira de Gaza. A embarcação conta com ativistas, parlamentares e civis de 44 países e mais de 50 embarcações, incluindo brasileiros. Em comunicado divulgado às 16h desta quarta (horário de Brasília), o grupo disse que a comunicação dos tripulantes foi cortada e que o estado de saúde deles é desconhecido.

Leia também

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que a deputada ainda está incomunicável. Dentre os tripulantes, o paradeiro de dois deles ainda é desconhecido pelas autoridades brasileiras: Miguel Bastos Viveiros de Castro e João Leonardo Cavalcanti Aguiar. Os deputados que estavam com Mauro Vieira falam em “sequestro”, já que a interceptação pelas forças de Israel teria se dado em águas internacionais.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSol-RS) chegou a pedir que o governo brasileiro mande um navio para acompanhar a embarcação e garatir a segurança da tripulação brasileira, mas o pedido só foi respondido de forma “tardia”, ou seja, depois que a flotilha já havia sido interceptada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost