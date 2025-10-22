itamaraty-teme-que-falas-de-lula-azedem-encontro com trump

Integrantes do Itamaraty estão preocupadas com o possível impacto de declarações de Lula às vésperas do encontro com Donald Trump, previsto para o próximo domingo (26/10), na cúpula da Asean, na Malásia.

Ao abordar a questão da Venezuela, Lula afirmou que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é uma prioridade e afirmou que “intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar”. Em outro discurso, nesta terça-feira (21/10), o presidente disse que quando Trump “ofendeu” e “sobretaxou” o Brasil, “a gente não abaixou a cabeça”.

As falas geraram apreensão nos bastidores do Ministério das Relações Exteriores. Diplomatas temem que isso possa azedar o clima da reunião agendada entre os presidentes.

Leia também

Auxiliares do governo federal trabalham para garantir que esse encontro entre Lula e Trump ocorra sem tensões. Embora haja um histórico de aproximação de Lula com a Venezuela, a expectativa é que o tema não domine a conversa entre os líderes.

Os principais temas previstos para a reunião são a melhora das relações diplomáticas e a redução das tarifas impostas ao Brasil.

As declarações de Lula

Desde o encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, na última quinta-feira (16/10), o presidente Lula se manifestou três vezes publicamente sobre a relação com o país norte-americano.

Veja, abaixo, os momentos registrados pelo jornalista do Metrópoles Sam Pancher.