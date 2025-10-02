Ivete Sangalo celebra 16 anos do filho com fotos de infância e mensagem emocionante

Ivete Sangalo fez uma homenagem para seu filho mais velho, Marcelo, que completou 16 anos nesta quinta (2/10). Além do adolescente, a cantora é mãe das gêmeas Helena e Marina, de sete anos. Os três são frutos do relacionamento dela com o nutricionista Daniel Cady. Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou fotos de quando o herdeiro era criança e um texto emocionante.

“Eu me emociono só pensando aqui o quanto eu tenho pra falar sobre você. Sobre esse cara que chegou trazendo o meu sorriso mais puro e leve, trouxe pra minha vida o sentido mais completo de existir. O amor maior que eu poderia provar você me trouxe”, iniciou Ivete.

Na sequência, a cantora enalteceu a generosidade do filho: “A mamãe tem orgulho de você, meu filhão! Você é um cara tão especial, tão generoso e de uma doçura que não tem tamanho. Humano! Você é humano e isso é o que você deixa na vida de cada um que lhe conhece. Eu te amo demais. Mamãe tá aqui com você pra tudo! Estamos juntos nessa caminhada linda que é ser sua mãe”.

Os talentos de Marcelo também foram celebrados na mensagem e, por fim, a artista entregou alguns apelidos do herdeiro. “Que sorte viu, mano! Te amo e desejo que sua vida seja lindona e com tantas nuances especiais como as que tem no seu coração. Brilhe muito, meu filho! Seus muitos talentos guiarão você por caminhos maravilhosos. Amor e mais amor para o amor da minha vida toda. Viva meu guerinho, meu tchó, meu zan, meu bing, meu pomp. Deus sempre contigo trilhando essa sua vida tão especial. Ele guiará você e coberto de proteção você chegará aonde você quiser. Te amo antes mesmo de você chegar, sol da minha vida”, escreveu Ivete.