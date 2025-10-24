24/10/2025
Ivete Sangalo, Ferrugem e festivais gratuitos: o final de semana em SP

Shows, festivais gratuitos, ativações, Mercado das Bruxas e exposições são apenas algumas opções do que fazer em São Paulo neste final de semana. A cantora Ivete Sangalo se apresenta neste sábado (25/10), no Jockey Club. Na sexta-feira (24/10), Hood, Tasha & Tracie e MC Hariel são as atrações do MBoraFest, que toma conta do Espaço Usine. No dia 25 de outubro, a Neo Química Arena recebe mais uma edição da Hamburgada do Bem, com shows de Ferrugem, Tiago Iorc, Di Ferrero e Pelanza.

Na sexta, sábado e domingo (26/10), a 5ª edição do Festival Mário de Andrade invade a capital com programação especial em praças e bibliotecas. Quem perdeu, poderá agora ver a peça Não Me Entrego, Não, com o astro do cinema e teatro brasileiro, Othon Bastos.

A Fábrica de Cultura de Jardim São Luís recebe, nos dias 25 e 26 de outubro, a PerifaCon 2025, que vai contar com painéis de Podpah, Jovem Nerd e Diva Depressão. Com música, lazer, oficinas, atividades culturais e serviços sociais, o FestPraRua vai invadir o Largo do Paissandu no domingo.

O Mercado das Bruxas leva expositores, oraculistas, atividades, apresentações e rodas de conversa para o Club Homs, na Avenida Paulista, no sábado e no domingo. Ainda em clima do mês das crianças, um Festival de Pipas vai tomar conta do Cemitério Lageado no dia 26 de outubro. Este também é o último final de semana para conferir a exposição imersiva Oceano Vivo, no Shopping Taboão.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo traz para São Paulo seu novo projeto, Ivete Clareou, neste sábado. O show promete ser uma homenagem viva ao samba.

O ingresso é salgado, prepare o bolso.

Onde: Jockey Club de São Paulo
Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 1263 – Cidade Jardim
Quando: 25 de outubro
Horário: 14h
Preço: A partir de R$ 360 (meia) e R$ 720 (inteira)
Onde comprar: Ingresse

MBoraFest

Na sexta-feira, o Espaço Usine promete uma grande celebração da música autoral e da potência da periferia, com shows de Rappin’ Hood, Tasha & Tracie e MC Hariel.

Mais do que um festival, o evento promete ser um movimento cultural, se consolidando como uma das principais plataformas de valorização da arte independente em São Paulo.

Onde: Espaço Usine
Endereço: Rua Barra Funda, 973 – Barra Funda
Quando: 24 de outubro
Horário: A partir das 20h
Preço: A partir de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
Onde comprar: Fastix

Hamburgada do Bem

Completando 10 anos, a Hamburgada do Bem prepara sua maior edição até hoje. Esta edição do evento, chamado Mundo do Bem 2025, promete transformar a Neo Química Arena em um grande parque de solidariedade e alegria no sábado.

Para encerrar o evento, Ferrugem, Tiago Iorc, Di Ferrero e Pelanza vão se apresentar no palco principal. O humorista Fábio Porchat também está confirmado como voluntário.

Onde: Neo Química Arena
Endereço: Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Vila Carmosina
Quando: 25 de outubro
Horário: 16h
Preço: A partir de R$ 99,90 (meia) e R$ 199,90 (inteira)
Onde comprar: Sympla

Festival Mário de Andrade

Em homenagem aos 100 anos da Biblioteca Mário de Andrade, a Prefeitura de São Paulo preparou uma programação especial para o Festival Mário de Andrade, que chega à sua 5ª edição em 2025.

Entre os destaques estão a premiada peça Não Me Entrego, Não!, com Othon Bastos, na Praça das Artes. É o primeiro monólogo desse gigante do cinema e teatro brasileiro, hoje com 92 anos.

A programação também inclui shows na Praça Dom José Gaspar em comemoração aos 50 anos dos álbuns Di Melo e Fruto Proibido e a já tradicional Feira de Livros e mesas literárias na Biblioteca Mário de Andrade.

Onde: Biblioteca Mário de Andrade | Hemeroteca Mário de Andrade | Praça das Artes | Praça Dom José Gaspar | Casa Mário de Andrade
Endereço: Rua da Consolação, 94 – República | Rua Doutor Bráulio Gomes, 139 – República | Avenida São João, 281 – Centro Histórico de São Paulo | Rua Doutor Bráulio Gomes – República | Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda
Quando: 24, 25 e 26 de outubro
Horário: A partir das 13h (sábado) | A partir das 10h (sábado e domingo)
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

PerifaCon 2025

A PerifaCon 2025 chega no sábado e no domingo para reunir fãs, criadores de conteúdo, artistas e marcas em um evento que celebra a cultura pop, a diversidade e a criatividade das quebradas. Na programação estão painéis, meet & greet, experiências imersivas, áreas dedicadas a games e quadrinhos, além de lançamentos inéditos.

A programação deste ano traz o painel especial do Jovem Nerd com o lançamento do filme A Própria Carne, painéis com o Desce a Letra Show, a Diva Depressão e o time por trás da premiada animação brasileira Irmão do Jorel, presença confirmada da equipe de conteúdo e marketing do Podpah e meet & greet com personagens da Turma da Mônica e do Irmão do Jorel.

Onde: Fábrica de Cultura de Jardim São Luís
Endereço: Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís
Quando: 25 e 26 de outubro
Horário: A partir de 12h10 (sábado) e 12h30 (domingo)
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: É preciso retirar ingresso neste link.

FestPraRua

A 3ª edição do FestPraRua ocorrerá no Largo do Paissandu neste domingo. O evento promete ser palco de um movimento pela democratização da cultura e pela integração e diversidade.

Artistas independentes e diversos parceiros em uma agenda repleta de musicais, shows, performances ao vivo, oficinas manuais, como artesanato, customização e técnicas criativas, além de intervenções artísticas no Centro Cultural Olido e distribuições de brindes fazem parte da programação.

Endereço: Largo do Paissandu – Centro Histórico de São Paulo
Quando: 26 de outubro
Horário: Das 10h às 16h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: É preciso retirar ingresso neste link.

Mercado das Bruxas

No sábado e no domingo, o Mercado das Bruxas toma conta do Club Homs, na Avenida Paulista. O evento ocorre na véspera de um dos sabbats mais importantes, o Samhain, destacando assim a magia e o poder da bruxaria natural e também conhecido como Halloween: o Ano Novo das Bruxas.

A programação traz atividades gratuitas, atendimentos terapêuticos, cerca de 100 expositores, 38 oraculistas, vivências, rituais e palestras com atendimentos especiais que abordam desde práticas de proteção energética até temas como perdão, cura interior, ancestralidade, espiritualidade e a manifestação de intenções conscientes.

Onde: Club Homs
Endereço: Avenida Paulista, 735 – Bela Vista
Quando: 25 e 26 de outubro
Horário: Das 10h às 20h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival de Pipas

Ainda em homenagem ao mês do Dia das Crianças, o Grupo Maya promove, no domingo, um Festival de Pipas para crianças e adolescentes da região do Cemitério Lageado, na zona leste de São Paulo.

Além de uma oficina especializada com a entrega de materiais para a criação e soltura de pipas, o evento também contará com exposição de exemplares. Haverá, no dia, distribuição de pipoca, algodão doce e água para os participantes. A oficina será às 12h.

Onde: Cemitério Lageado
Endereço: Estrada do Lageado Velho, 1490 – Guaianazes
Quando: 26 de outubro
Horário: Das 10h às 13h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: É preciso retirar ingresso neste link.

Oceano Vivo

Este é o último final de semana para conferir a exposição imersiva Oceano Vivo, que desembarcou pela primeira vez em São Paulo no Shopping Taboão. A mostra promete transformar o fundo do mar em uma experiência sensorial inédita, unindo projeções de última geração, cenografia imersiva e efeitos sonoros para encantar todas as idades.

Com uma superestrutura de 150 m², dez projetores de alta definição e ambientação planejada para envolver desde as crianças até os mais velhos, a mostra transporta os visitantes para o universo subaquático. Baleias, tubarões, águas-vivas, cardumes, corais e algas desfilam como em um balé visual, despertando a imaginação e a conexão com a vida marinha.

Onde: Shopping Taboão
Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena
Quando: Até 30 de outubro
Horário: Segunda a sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 12h às 21h
Preço: R$ 34,95 (meia) e R$ 69,90 (inteira)
Onde comprar: Oceano Vivo

