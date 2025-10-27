Iza celebra coroação na Imperatriz e faz confissão sobre maternidade: “Eu quase não amamentei”

Iza foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, na quadra da escola, em Ramos, no Rio de Janeiro, neste domingo (26/10), e, durante uma coletiva com a repórter Katharine Alves, comentou sobre o amor à agremiação que fez parte de sua história. A cantora falou ainda sobre os preparativos para os ensaios e como concilia a rotina com a maternidade.

“Eu não me imagino em outra escola, mesmo se a Imperatriz não me chamasse, sei lá, eu acho que não iria para outra escola, porque só faz sentido aqui, porque eu sou daqui, porque estudei ali atrás, porque morava aqui embaixo e porque os amigos da minha família estão todos aqui na quadra, então isso faz muita diferença para mim”, declarou a artista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Coroação de Iza na Imperatriz Foto: Thiago Mattos/Brazil News Iza e Cris Vianna na Imperatriz Foto: Thiago Mattos/Brazil News Iza durante a coração na Imperatriz Foto: Thiago Mattos/Brazil News Coroação de Iza na Imperatriz Foto: Thiago Mattos/Brazil News Voltar

Próximo

A rainha de bateria opinou ainda sobre o que é o samba e como estar presente na agremiação é importante: “Eu acho que o samba é sobre isso, é sobre legado, sobre pertencer, sobre saber de onde você veio, e por isso fico muito feliz em sentir que pertenço, sabe? Feliz por ser abraçada pela comunidade, feliz por me sentir amada. Acho que, depois que a gente se torna mãe, começa a priorizar as coisas que são importantes e aprende a se organizar”.

Iza revelou que bloqueou a agenda até o final do ano para se dedicar aos ensaios de quadra e de rua da escola, assim podendo se concentrar mais como rainha de bateria e focar em sua música, incluindo projetos em estúdio.

Maternidade:

A cantora revelou ainda que quase não amamentou a filha, Nala, por conta de um atraso na produção do leite materno: “Eu quase não amamentei. A Nala nasceu com 38 semanas e, quando ela nasceu, meu leite ainda não tinha descido, então tive que colocá-la na fórmula. Ela aceitou muito bem, graças a Deus, mas depois que meu leite desceu, ela não quis mais, porque percebeu que meu leite não era fórmula”, contou.

Apesar de lamentar não ter tido esse momento de amamentação com a filha, a artista reforçou que isso lhe deu mais liberdade para organizar sua rotina, incluindo conseguir malhar: “Isso acabou me dando um pouco mais de liberdade, porque ela não ficava dependente de mim para se alimentar, entendeu? Agora, como a Nala está um pouco mais independente, consigo deixá-la com a minha mãe e me dedicar mais. E meu joelho é de farofa, né? Então sou obrigada a malhar. Tenho uma lesão no joelho esquerdo, então preciso cuidar. E é bom, porque faz bem, né?”, falou.