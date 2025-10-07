07/10/2025
Universo POP
Iza confirma término com Yuri Lima após traição e reconciliação conturbada

Após apagar fotos e deixar de seguir familiares, o jogador sinalizou o fim do relacionamento

O relacionamento entre a cantora Iza e o jogador Yuri Lima chegou ao fim novamente. A informação foi confirmada pela própria artista ao jornalista Leo Dias, do programa Melhor da Tarde, da Band. Segundo ele, o término aconteceu há cerca de 10 dias.

Após apagar fotos e deixar de seguir familiares, o jogador sinalizou o fim do relacionamento

Os rumores de separação começaram após Yuri apagar todas as fotos ao lado de Iza em suas redes sociais e deixar de seguir alguns familiares da cantora. Apesar disso, os dois ainda se seguem no Instagram. Recentemente, o jogador publicou uma foto ao lado da filha do casal, Nala, que em breve completará um ano, escrevendo apenas “Família” na legenda.

O novo fim da relação reacende polêmicas do passado. Em julho de 2024, Iza havia anunciado o término com Yuri após descobrir uma traição enquanto estava grávida. Na época, ela fez um desabafo nas redes sociais pedindo respeito ao seu momento delicado. Meses depois, o casal reatou, mas a reconciliação gerou críticas do público, que não aprovou a retomada do relacionamento.

