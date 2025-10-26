IZA é coroada rainha da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2026

26/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
iza-e-coroada-rainha-da-imperatriz-leopoldinense-para-o-carnaval-2026

A cantora IZA oficializou seu aguardado retorno ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2026. A coroação ocorreu neste domingo (26/10), durante uma tradicional feijoada na quadra da escola de samba, no bairro de Ramos.

O anúncio do retorno da artista à agremiação aconteceu em abril, e agora ela recebeu a coroa e a faixa das mãos de Cris Vianna, que ocupou a posição entre 2013 e 2017. O portal LeoDias esteve presente no evento com a repórter Katharine Alves, que registrou imagens dessa celebração especial.

Veja as fotos

Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Iza e Cris Vianna na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Iza durante a coração na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Coroação de Iza na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News

Para o evento, a artista elegeu um visual deslumbrante, marcando o momento com um vestido dourado que combinava recortes estratégicos, muito brilho e longas franjas de paetês. Moradora de Olaria, bairro vizinho, a conexão de IZA com a Imperatriz é profunda. A famosa já esteve à frente da bateria da escola entre os carnavais de 2020 e 2022.

