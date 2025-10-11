iza-e-yuri-lima:-relembre-a-linha-do-tempo-do-relacionamento-do-ex-casal

Na última terça-feira (7/10), a assessoria de imprensa da cantora IZA confirmou o fim do relacionamento da artista com Yuri Lima. Os dois começaram a se relacionar em 2023 e são pais de Nala – de quase 1 ano. O portal LeoDias te relembra agora a linha do tempo do relacionamento que enfrentou altos e baixos.

Segundo um comunicado da equipe de IZA, o término foi de forma civilizada. “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, informou a nota enviada à imprensa.

O relacionamento da cantora com o jogador de futebol foi marcado por uma polêmica traição, após a exclusiva do portal LeoDias com prints de conversas e áudios íntimos entre Yuri e sua suposta amante. Relembre a linha do tempo do relacionamento:

Inicio do Relacionamento

As primeiras notícias indicando um envolvimento entre IZA e Yuri começaram na virada de 2022 para 2023. Na época, a artista estava solteira há dois meses, após o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos.

Em janeiro de 2023, Yuri confirmou o romance com IZA. “Estamos nos conhecendo”, disse ele em entrevista ao gshow. Em fevereiro, os dois oficializaram o namoro através de uma publicação nas redes sociais.

Gravidez

Papais! Em abril do ano seguinte, eles confirmaram que estavam grávidos pela primeira vez. A cantora descobriu a gravidez enquanto pulava Carnaval com os fãs. O sexo da herdeira do casal foi revelado e Nala foi anunciada aos admiradores.

Término polêmico

Poucos meses depois, em julho do mesmo ano, Yuri foi flagrado em conversas comprometedoras com outra mulher. IZA divulgou um vídeo em suas redes confirmando a traição revelada pelo titular deste portal e afirmando o rompimento do relacionamento. Na época, ela estava grávida de seis meses.

Rumores de volta

Um mês depois, em agosto, o ex-atleta voltou a frequentar a casa da artista. “Yuri voltou a frequentar a casa da IZA. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”. Já sobre os dois terem reatado, o comunicado foi sucinto: “Nada a declarar”, informou a assessoria da cantora, na ocasião.

Nascimento da filha Nala

Outubro de 2024 foi marcado pelo nascimento da primeira filha do então ex-casal. IZA deu à luz Nala, no Rio de Janeiro e contou com a presença de Yuri Lima no momento especial. Ele já vinha acompanhando a gravidez da cantora.

Reconciliação

Após os rumores da volta do relacionamento, Yuri Lima celebrou os dois anos com IZA no dia 1º de janeiro deste ano. Em um post nas redes sociais, ele publicou uma foto dos dois juntos ainda na gravidez da cantora e se declarou: “Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela”, escreveu na ocasião.

Novo término

Na última segunda-feira (6/10), Yuri apagou todas as fotos com IZA das redes sociais, o que chamou atenção dos fãs. A separação foi oficializada no dia seguinte pela equipe da artista.

Ainda na terça-feira (7/10), IZA marcou presença no lançamento do filme “O Agente Secreto”, durante a programação do Festival do Rio, e comentou o fim da relação. “Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho”, falou ao gshow.