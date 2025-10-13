13/10/2025
Universo POP
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Cantora e ex-jogador se reencontraram na festa de um ano da filha, Nala, em clima de harmonia

Uma semana após confirmar o fim do relacionamento, a cantora Iza e o ex-jogador de futebol Yuri Lima apareceram juntos pela primeira vez neste domingo (12), durante a festa de aniversário de um ano da filha, Nala.

A comemoração teve tema de safári, e o ex-casal posou ao lado da filha em clima de tranquilidade e afeto. Em imagens que circulam nas redes sociais, Iza e Yuri aparecem sorridentes, caracterizados de acordo com o tema da festa e interagindo juntos com a menina.

O término do relacionamento foi confirmado pela equipe da cantora na última segunda-feira (7). Em nota, o comunicado informou que a separação ocorreu de forma “respeitosa e amigável”.

Os dois estavam juntos desde 2022 e viveram uma relação marcada por idas e vindas. Em julho de 2024, quando estava grávida de Nala, Iza anunciou o fim do namoro após revelar ter sido traída por Yuri.

Na época, a artista desabafou nas redes sociais:

“Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria pedir pra vocês respeitarem o meu momento, até porque eu estou grávida e nunca pensei passar por isso. O que vai acontecer agora é um show de horrores, um circo”, disse.

Meses depois, o casal reatou, mas a relação voltou a chegar ao fim em outubro deste ano. Apesar disso, o reencontro público na festa da filha mostrou um clima amistoso entre os dois.

