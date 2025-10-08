08/10/2025
Iza fala pela primeira vez sobre término com Yuri Lima

Iza falou publicamente pela primeira vez sobre o término do namoro com Yuri Lima, anunciado na tarde dessa terça-feira (7/10). A cantora marcou presença no Festival do Rio, durante o lançamento do filme O Agente Secreto, e garantiu que está bem.

Em entrevista ao Gshow, a artista deixou claro que deseja focar apenas na carreira: “Eu tô muito feliz, tô bem, na verdade, eu queria muito falar sobre o meu trabalho, se isso fosse possível e não falar da minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito, já foi dito”, afirmou.

O término foi confirmado oficialmente pela assessoria de Iza no programa Melhor da Tarde, da Band. O casal, que havia reatado o namoro em janeiro, já tinha se separado no final de 2024, após Iza expor uma traição de Yuri durante sua gestação.

Iza e Yuri Lima.

Atitude de Yuri Lima na web levanta suspeitas de término com Iza

Internautas invadem perfil de Iza após polêmica envolvendo Yuri Lima

Iza e Yuri Lima

Iza abre o coração sobre volta com Yuri Lima e recorda rompimento

“Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, informou a assessoria.

