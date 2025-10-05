Iza quebra silêncio sobre traição durante gravidez e fala sobre exposição nas redes sociais

A cantora Iza, de 35 anos, falou pela primeira vez para o jornal O Globo, sobre o vídeo que publicou nas redes sociais ao descobrir a traição do jogador Yuri Lima, pai de sua filha Nala, em 2024. Na gravação, ela anunciava o fim do relacionamento, mas posteriormente decidiu continuar ao lado do pai da filha.
Questionada sobre como lida com a exposição de sua vida pessoal, Iza foi direta: “Não estou lidando nem vendo [os comentários]”. A artista explicou que a decisão de publicar o vídeo foi tomada no impulso: “Recebi a notícia [da traição] uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam”, declarou.
“Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz. Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava ao meu alcance. Hoje, me sinto mais madura para lidar com as coisas de outra forma”, completou.
Sobre não acompanhar os comentários do público, a cantora afirmou que a postura não é de coragem, mas de proteção: “Sendo muito sincera, acho que fiquei mais frágil [após o episódio]. As pessoas falam: ‘Iza não acessa as redes sociais, não olha [os comentários]. Isso é tão adulto’. Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo. A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontecer. Partimos do princípio de que as pessoas pensam antes de escrever, mas na verdade, não. E as palavras podem bater em mim de uma forma mais profunda do que deveria. Para eu estar superconectada, preciso me sentir muito bem porque sei que vou me deparar com todo o tipo de coisa”, afirmou.
A cantora concluiu falando sobre seu atual momento de vida: “Falta de paz mental e espiritual. Mas estou numa fase feliz e mais madura”.
Vale lembrar que, em julho de 2024, durante a gravidez, Iza surpreendeu fãs ao anunciar o fim do relacionamento com Yuri Lima. A surpresa, porém, não se estendeu ao portal LeoDias, que havia descoberto a traição do atleta. Após decidir não publicar a informação, nossa equipe enviou as provas à assessoria da cantora, que optou por informar a própria Iza.