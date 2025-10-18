Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram a agitar as redes sociais nesta semana após uma “recaída” no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro, realizado em uma fazenda no interior de São Paulo na última terça-feira (14/10). Na noite desta sexta-feira (17/10), o influenciador republicou nos stories do Instagram uma publicação feita por um fã que o questionava sobre o assunto.

A publicação mostrava uma foto dos dois se beijando, acompanhada da música “Cê Vai Sentir”, de Anny Barbi, que fala sobre a superação de um término e a certeza de que o ex-parceiro sentirá saudade após perder o amor.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “Já bateu saudade?”: Carlinhos Maia reage a pergunta de fã sobre recaída com Lucas Guimarães Reprodução (Instagram) Lucas Guimarães nega reconciliação após dormir com Carlinhos Maia Reprodução Instagram Carlinhos Maia Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos Maia Foto/Portal LeoDias Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos Maia Foto/Instagram Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos Maia Foto/Instagram Voltar

Próximo

O fã ainda escreveu o seguinte recado: “Já bateu saudade de novo ou o que fizeram nem matou a saudade anterior?”. Carlinhos, por sua vez, republicou a publicação e foi breve na resposta: “Não sei”.



Carlinhos e Lucas anunciaram a separação em junho deste ano, por meio de uma publicação compartilhada em ambos os perfis no Instagram. Desde então, os dois se envolveram com outras pessoas e passaram por “recaídas”, mas não reataram oficialmente.