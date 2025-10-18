“Já bateu saudade?”: Carlinhos Maia reage a pergunta de fã sobre recaída com Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram a agitar as redes sociais nesta semana após uma “recaída” no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro, realizado em uma fazenda no interior de São Paulo na última terça-feira (14/10). Na noite desta sexta-feira (17/10), o influenciador republicou nos stories do Instagram uma publicação feita por um fã que o questionava sobre o assunto.
A publicação mostrava uma foto dos dois se beijando, acompanhada da música “Cê Vai Sentir”, de Anny Barbi, que fala sobre a superação de um término e a certeza de que o ex-parceiro sentirá saudade após perder o amor.
O fã ainda escreveu o seguinte recado: “Já bateu saudade de novo ou o que fizeram nem matou a saudade anterior?”. Carlinhos, por sua vez, republicou a publicação e foi breve na resposta: “Não sei”.
Carlinhos e Lucas anunciaram a separação em junho deste ano, por meio de uma publicação compartilhada em ambos os perfis no Instagram. Desde então, os dois se envolveram com outras pessoas e passaram por “recaídas”, mas não reataram oficialmente.