18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

“Já bateu saudade?”: Carlinhos Maia reage a pergunta de fã sobre recaída com Lucas Guimarães

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“ja-bateu-saudade?”:-carlinhos-maia-reage-a-pergunta-de-fa-sobre-recaida-com-lucas-guimaraes

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram a agitar as redes sociais nesta semana após uma “recaída” no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro, realizado em uma fazenda no interior de São Paulo na última terça-feira (14/10). Na noite desta sexta-feira (17/10), o influenciador republicou nos stories do Instagram uma publicação feita por um fã que o questionava sobre o assunto.

A publicação mostrava uma foto dos dois se beijando, acompanhada da música “Cê Vai Sentir”, de Anny Barbi, que fala sobre a superação de um término e a certeza de que o ex-parceiro sentirá saudade após perder o amor.

Veja as fotos

Reprodução (Instagram)
“Já bateu saudade?”: Carlinhos Maia reage a pergunta de fã sobre recaída com Lucas GuimarãesReprodução (Instagram)
Reprodução Instagram Carlinhos Maia
Lucas Guimarães nega reconciliação após dormir com Carlinhos MaiaReprodução Instagram Carlinhos Maia
Foto/Portal LeoDias
Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos MaiaFoto/Portal LeoDias
Foto/Instagram
Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos MaiaFoto/Instagram
Foto/Instagram
Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos MaiaFoto/Instagram

Leia Também

O fã ainda escreveu o seguinte recado: “Já bateu saudade de novo ou o que fizeram nem matou a saudade anterior?”. Carlinhos, por sua vez, republicou a publicação e foi breve na resposta: “Não sei”.

Carlinhos e Lucas anunciaram a separação em junho deste ano, por meio de uma publicação compartilhada em ambos os perfis no Instagram. Desde então, os dois se envolveram com outras pessoas e passaram por “recaídas”, mas não reataram oficialmente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost