Jacquin detona alimento queridinho dos brasileiros: “Aqui é ruim”

O chef Érick Jacquin, jurado do reality show MasterChef Brasil, criticou um alimento presente na mesa de todos os brasileiros: o pão francês. A declaração viralizou nas redes após participação do cozinheiro no De Frente com Blogueirinha.

“Aqui o pão é ruim. Aquele pão, que a gente chama de pão francês, é bom? Uma merd*”, disparou ele.

Blogueirinha, por sua vez, questiona se o chefe não come o alimento. “Às vezes eu como porque não tem outra coisa. Mas não é bom! Eu moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo”.

A apresentadora rebate o chef, perguntando o motivo dele não fazer o próprio pão. “Você faz seu pão em casa?”, diz Jacquin. “Mas eu não reclamo do pão daqui, eu gosto”, aponta Blogueirinha.

Érick Jacquin diz que o pão no Brasil é ruim:

“Aqui o pão é ruim. Aquele pão que a gente chama de francês é bom? Uma m*rda. Às vezes eu como porque não tem outra coisa… Eu moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo”. pic.twitter.com/vK8DUXmK8C

— QG do POP (@QGdoPOP) October 28, 2025

