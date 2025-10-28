Jacquin detona alimento queridinho dos brasileiros: “Aqui é ruim”

O chef Érick Jacquin, jurado do reality show MasterChef Brasil, criticou um alimento presente na mesa de todos os brasileiros: o pão francês. A declaração viralizou nas redes após participação do cozinheiro no De Frente com Blogueirinha.
“Aqui o pão é ruim. Aquele pão, que a gente chama de pão francês, é bom? Uma merd*”, disparou ele.
Blogueirinha, por sua vez, questiona se o chefe não come o alimento. “Às vezes eu como porque não tem outra coisa. Mas não é bom! Eu moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo”.
A apresentadora rebate o chef, perguntando o motivo dele não fazer o próprio pão. “Você faz seu pão em casa?”, diz Jacquin. “Mas eu não reclamo do pão daqui, eu gosto”, aponta Blogueirinha.
Érick Jacquin diz que o pão no Brasil é ruim:
“Aqui o pão é ruim. Aquele pão que a gente chama de francês é bom? Uma m*rda. Às vezes eu como porque não tem outra coisa… Eu moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo”. pic.twitter.com/vK8DUXmK8C
