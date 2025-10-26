Jade Magalhães revela se pretende ter mais filhos com Luan Santana e fala sobre Serena

Jade Magalhães esteve na gravação do DVD de Luan Santana, que celebrou 18 anos de carreira, no último sábado (25/10), em Curitiba, Paraná. Em entrevista ao portal LeoDias, Monique Arruda perguntou a Jade sobre a filha Serena, planos de mostrar o rosto da menina e a possibilidade de aumentar a família. A jornalista também conversou com Bruna Santana, irmã do cantor, que comentou como é ver o irmão assumindo a paternidade.
Bruna começou a entrevista revelando que o cantor já se atrasou para compromissos para não se separar da filha: “O Luan, como pai, é muito presente. Assim, eu até falei pra Jade hoje, eu perguntei pra ela, eles estavam até gravando, ela postou no story. Ele é muito presente.”
Veja as fotos
Leia Também
“E esse projeto, ele precisou se dividir. Porque foi o primeiro DVD que ele gravou, que ele é pai, esposo e ele se dividiu muito bem. Ela falou que ele até se atrasava às vezes para alguns compromissos, porque queria ficar mais com a Serena”, disse Bruna, que admitiu ser uma tia babona.
Jade Magalhães, influenciadora e formada em moda, contou durante a entrevista que a filha puxou o pai: “Ela é a cara dele [Luan] de olho verde. Então ela é perfeita. A cara dele de olho verde.”
Questionada sobre quando pretende mostrar o rosto da pequena, Jade afirmou que esse é um momento que precisa acontecer de forma espontânea. “Eu acho que é uma coisa muito natural. Se a gente sentir vontade de mostrar, a gente vai mostrar. Em muitos momentos a gente sente vontade de compartilhar, porque tem muita gente que ama e que torceu pelo casal, pela gente.”