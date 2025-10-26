26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Jade Magalhães revela se pretende ter mais filhos com Luan Santana e fala sobre Serena

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jade-magalhaes-revela-se-pretende-ter-mais-filhos-com-luan-santana-e-fala-sobre-serena

Jade Magalhães esteve na gravação do DVD de Luan Santana, que celebrou 18 anos de carreira, no último sábado (25/10), em Curitiba, Paraná. Em entrevista ao portal LeoDias, Monique Arruda perguntou a Jade sobre a filha Serena, planos de mostrar o rosto da menina e a possibilidade de aumentar a família. A jornalista também conversou com Bruna Santana, irmã do cantor, que comentou como é ver o irmão assumindo a paternidade.

Bruna começou a entrevista revelando que o cantor já se atrasou para compromissos para não se separar da filha: “O Luan, como pai, é muito presente. Assim, eu até falei pra Jade hoje, eu perguntei pra ela, eles estavam até gravando, ela postou no story. Ele é muito presente.”

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDias/ montagem
Jade Magalhães sendo entrevistada por Monique Arruda, do portal LeoDiasReprodução portal LeoDias/ montagem
Reprodução: Instagram
Luan Santana, Jade Magalhães e Serena-Reprodução: Instagram
Clayton Felizardo/Brazil News
O amor está no ar: Luan Santana e sua parceira Jade MagalhãesClayton Felizardo/Brazil News

Leia Também

“E esse projeto, ele precisou se dividir. Porque foi o primeiro DVD que ele gravou, que ele é pai, esposo e ele se dividiu muito bem. Ela falou que ele até se atrasava às vezes para alguns compromissos, porque queria ficar mais com a Serena”, disse Bruna, que admitiu ser uma tia babona.

Jade Magalhães, influenciadora e formada em moda, contou durante a entrevista que a filha puxou o pai: “Ela é a cara dele [Luan] de olho verde. Então ela é perfeita. A cara dele de olho verde.”

Questionada sobre quando pretende mostrar o rosto da pequena, Jade afirmou que esse é um momento que precisa acontecer de forma espontânea. “Eu acho que é uma coisa muito natural. Se a gente sentir vontade de mostrar, a gente vai mostrar. Em muitos momentos a gente sente vontade de compartilhar, porque tem muita gente que ama e que torceu pelo casal, pela gente.”

Já sobre a possibilidade de aumentar a família, assim como na música “Cê Topa”, que fala de dois filhos e um cachorro, a esposa do cantor afirmou: “Com certeza [ter mais filhos]. Eu ainda não sei quando, mas vai aumentar, sim”. A influenciadora explicou que ainda não estão tentando porque os dois querem aproveitar a fase da Serena, que passa rápido.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost