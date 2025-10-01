Jade Picon será vilã de microdrama vertical chamado “Tudo Por uma Segunda Chance”; saiba mais

Como a coluna já havia contado, a Globo está de olho no comportamento do público e prepara uma novidade pensada sob medida para as telas dos celulares: os microdramas verticais. Formatos curtos, dinâmicos e pensados para o consumo rápido nas redes sociais e plataformas digitais. A estratégia faz parte do movimento de inovação da emissora, que vai lançar os primeiros projetos ainda este ano, com distribuição multiplataforma: TV Globo, Globoplay e perfis oficiais do Grupo Globo. O primeiro título da nova leva já tem nome, elenco e data prevista: “Tudo Por uma Segunda Chance”, estrelado por Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel, estreia em dezembro.

Escrita por Rodrigo Lassance e dirigida por Adriano Melo, a produção terá um formato inédito para o público tradicional: serão 50 episódios, com duração de 2 a 3 minutos cada, lançados diretamente nas redes sociais. E não para por aí — o microdrama será integrado à novela “Dona de Mim”, exibida às sete, onde os personagens da trama também acompanharão os episódios como parte da narrativa.

Na história, Lucas Trajano (Daniel Rangel) é um jovem empresário e herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo. Ele está prestes a se casar com Paula Magalhães (Débora Ozório), sua namorada de infância e designer talentosa. Mas a felicidade do casal desperta a inveja de Soraia (Jade Picon), amiga de longa data que guarda um amor antigo por Lucas e está disposta a tudo — inclusive manipular, mentir e passar por cima de quem for preciso — para conquistar o coração (e a fortuna) do noivo alheio.

Com essa nova investida, a Globo mira direto na geração que consome histórias no ritmo do scroll: rápido, intenso e na palma da mão.