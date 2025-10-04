Jair Bolsonaro completa dois meses em prisão domiciliar determinada pelo STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completou neste sábado (4) dois meses em prisão domiciliar, medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi tomada após Bolsonaro participar, por chamada de vídeo com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), de um ato político, descumprindo restrições impostas em julho.

A prisão ocorre no âmbito do inquérito que apura suposta coação, no qual também é investigado o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, atualmente autoexilado nos Estados Unidos.

Durante o período de prisão domiciliar, Bolsonaro está impedido de usar redes sociais e não concedeu entrevistas, mantendo-se em silêncio público. Apesar disso, tem recebido aliados em sua residência no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico (DF), onde articula politicamente sobre temas como a anistia para investigados pelos atos de 8 de Janeiro e o planejamento da eleição presidencial de 2026. Nesta semana, o ex-presidente recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como possível candidato do grupo bolsonarista ao Palácio do Planalto.

A residência de Bolsonaro é monitorada 24 horas pela Polícia Penal do Distrito Federal. Todos os veículos que entram ou saem do local passam por inspeções, incluindo revistas em porta-malas.

Durante o primeiro mês da prisão domiciliar, Bolsonaro também foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar uma trama golpista para tentar se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. A defesa do ex-presidente prepara recursos e deve pedir que a pena seja cumprida em regime domiciliar, alegando questões de saúde.