20/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Jair Ventura exalta resultado e revela pacto com jogadores do Vitória

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jair-ventura-exalta-resultado-e-revela-pacto-com-jogadores-do-vitoria

No encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Santos fora de casa por 1 x 0, na noite da última segunda-feira (20/10). Após o triunfo o técnico do Rubro-negro, Jair Ventura, falou que está feliz com o triunfo e elogiou o grupo de jogadores.

Leia também

“Fico feliz que esse grupo tenha conseguido essa primeira vitória na Vila Belmiro, eles são merecedores demais, é um grupo que trabalha, grupo sério. O Santos é um adversário direto, jogando em sua casa que é muito forte, fico feliz com a quebra do tabu”, iniciou Jair Ventura.

3 imagensJogadores do Vitória comemorando gol diante do Santos na Vila BelmiroSantos x Vitória - 29ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images2 de 3

Jogadores do Vitória comemorando gol diante do Santos na Vila Belmiro

Ricardo Moreira/Getty Images3 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images

O técnico comentou  ainda que ele, juntamente com os jogadores, fizeram um pacto para não sofrer mais gols no fim das partidas.

“A gente fez um pacto de não sofrer mais gols no final, vem dando certo, pois a gente vinha sofrendo muito. Toda partida que forem lembrar do Vitória aqui, vão lembrar que esse grupo foi o primeiro a conquistar uma vitória na Vila Belmiro”, encerrou o técnico do Vitória.

Agora, o Vitória volta suas atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro recebe o Corinthians no sábado (25/10), no Estádio Barradão, em Salvador. A bola rola às 16h.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost