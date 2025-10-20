Jair Ventura exalta resultado e revela pacto com jogadores do Vitória

No encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Santos fora de casa por 1 x 0, na noite da última segunda-feira (20/10). Após o triunfo o técnico do Rubro-negro, Jair Ventura, falou que está feliz com o triunfo e elogiou o grupo de jogadores.

“Fico feliz que esse grupo tenha conseguido essa primeira vitória na Vila Belmiro, eles são merecedores demais, é um grupo que trabalha, grupo sério. O Santos é um adversário direto, jogando em sua casa que é muito forte, fico feliz com a quebra do tabu”, iniciou Jair Ventura.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images 2 de 3

Jogadores do Vitória comemorando gol diante do Santos na Vila Belmiro

Ricardo Moreira/Getty Images 3 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images

O técnico comentou ainda que ele, juntamente com os jogadores, fizeram um pacto para não sofrer mais gols no fim das partidas.

“A gente fez um pacto de não sofrer mais gols no final, vem dando certo, pois a gente vinha sofrendo muito. Toda partida que forem lembrar do Vitória aqui, vão lembrar que esse grupo foi o primeiro a conquistar uma vitória na Vila Belmiro”, encerrou o técnico do Vitória.

Agora, o Vitória volta suas atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro recebe o Corinthians no sábado (25/10), no Estádio Barradão, em Salvador. A bola rola às 16h.