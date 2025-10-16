Jair Ventura provoca Bahia após vitória em Ba-Vi: “Clássico se vence”

O Vitória venceu o Bahia por 2 x 1 nesta quinta-feira (17/10), no Barradão, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar quebrou um jejum de mais de dez anos sem vencer o rival na competição.

Além disso, o resultado fez o Leão encostar no Santos e acirrar a briga contra o rebaixamento.

Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura elogiou o resultado no Ba-Vi, se vangloriou por não ter sido derrotado pela equipe na temporada e projetou o duelo diante do Santos na próxima rodada:

“Clássico não se joga, se vence. Estou 100% no clássico e estou 100% no Barradão. Se isso continuar dessa maneira, nós alcançamos o nosso objetivo, mas vamos buscar essas vitórias fora de casa que é o que está nos incomodando”, declarou Jair.

Jair Ventura aproveitou a oportunidade para elogiar o elenco rival e mencionou a idolatria que tem por Rogério Ceni:

“Meu ídolo, por tudo o que conquistou, um dos maiores treinadores do futebol brasileiro e é difícil você jogar contra um cara que conhece o grupo todo há dois anos. Muito bem treinada a equipe do Bahia, ataca o espaço o tempo todo, tem o Jean Lucas que é jogador de Seleção Brasileira. Conseguimos vencer e convencer, sofremos menos do que contra o Ceará. Meus atletas estão de parabéns pela vitória, e que possamos comemorar juntos o nosso objetivo que é a permanência”, disse.

Na próxima rodada, o Vitória faz um confronto direto contra o rebaixamento. Na segunda-feira (20/10), o Leão da Barra enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 21h.