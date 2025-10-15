Jakelyne relembra início do romance com Mariano em homenagem ao aniversário do marido

Jakelyne Oliveira, de 32 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (15/10) para celebrar o aniversário de 40 anos de Mariano, seu esposo. A modelo compartilhou registros ao lado do marido e aproveitou para se declarar: “Antes mesmo de sermos um casal, eu já te admirava como homem”. Os dois estão juntos desde a participação em “A Fazenda 12”, em 2020.

“Hoje é aniversário do amor da minha vida! Eu te amo e oro todos os dias para que Deus te proteja, te guie e te abençoe em cada passo. Antes mesmo de sermos um casal, eu já te admirava como homem e, agora, cinco anos depois, essa admiração só cresce. Sou grata todos os dias por ter você ao meu lado: pelo carinho, pela força, pelas risadas e por todo o amor que construímos juntos”, escreveu.

Mariano e Jakelyne Oliveira falam sobre planos familiares: o casal pretende ter filhos Mariano e Jakelyne Oliveira vão se casar muito em breve; casal se conheceu durante o confinamento de A Fazenda 12, em 2020

A modelo finalizou o texto com felicitações ao amado: “Você é meu porto seguro, minha paz e o maior presente que a vida me deu. Que este novo ciclo venha cheio de conquistas, saúde e muitos motivos para sorrir. Te amo muito! Feliz aniversário, amor da minha vida.”

Jake e Mariano estão juntos há cinco anos, mas se casaram em uma cerimônia luxuosa em abril deste ano. O evento contou com a presença dos colegas de confinamento da temporada de “A Fazenda” em que os dois se conheceram.