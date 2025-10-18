Janja anuncia envio de ajuda humanitária brasileira à Faixa de Gaza

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, anunciou o envio de ajuda humanitária brasileira à Faixa de Gaza nos próximos dias. O anúncio foi feito nessa sexta-feira (17/10) durante o encerramento do Fórum Mundial da Alimentação, na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em Roma, na Itália.

“Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para anunciar que o presidente Lula determinou o envio de alimentos, remédios e itens de primeira necessidade para a Faixa de Gaza. Nesse momento em que milhões de palestinos retornam para as ruínas de suas casas, tentando retomar as suas vidas, apesar das perdas enormes que viveram nos últimos dois anos, eles precisam mais do que solidariedade, precisam de ações de apoio, tanto material quanto político, para que o cessar-fogo seja definitivamente cumprido”, disse Janja em sua apresentação no Fórum.

Convidada oficialmente pela FAO, Janja cumpre agenda internacional voltada à segurança alimentar e ao combate à fome. Hospedada na Embaixada do Brasil, localizada no Palácio Pamphilj, na Piazza Navona, ela participou de cerca de dez atividades oficiais desde a última terça-feira (13/10).

Luta contra a fome e a pobreza

A presença da primeira-dama em Roma está alinhada à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no período da presidência brasileira do G20 e que vem sendo promovida por Janja em fóruns internacionais.

Lula também esteve na capital italiana, onde abriu o Fórum Mundial da Alimentação e participou da reunião do Conselho de Campeões da Aliança.

Após a passagem por Roma, Janja segue para Paris, onde representará o Brasil no seminário internacional “Diálogos Transatlânticos: Transição Energética, Educação Ambiental e ODS”, que ocorre entre os dias 19 e 21 de outubro na Universidade de Sorbonne. A edição de 2025 do Fórum Mundial da Alimentação marca oito décadas de fundação da organização internacional. O encontro busca discutir estratégias para a transformação dos sistemas alimentares globais.