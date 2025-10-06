Janja conversa com Lula após ligação a Trump: “Orgulhosa”, diz à coluna

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse à coluna ter conversado com o presidente Lula nesta segunda-feira (6/10), após o petista falar com Donald Trump por telefone, e relatou estar “muito orgulhosa” do marido.

Janja ressaltou que não participou da ligação, ocorrida pela manhã, porque estava a caminho do Rio de Janeiro para cumprir agendas com as ministras Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

“Não estive presente na ligação por estar a caminho do Rio de Janeiro, onde cumpro agendas nesta segunda-feira, com as ministras Luciana Santos e Anielle Franco. Mas conversei com meu marido logo após a ligação e posso afirmar que estou muito orgulhosa dele e da forma como ele tem conduzido, com muito respeito e dignidade, a relação com os Estados Unidos e com o presidente Trump”, disse Janja à couna.

Como foi a conversa de Lula e Trump

A conversa de Trump e Lula ocorreu por telefone e durou por cerca de 30 minutos. O petista fez a ligação diretamente do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente brasileiro, em Brasília.

Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Sidônio Palmeira (Secom) e Mauro Vieira (Itamaraty) e do ex-chanceler Celso Amorim, atual assessor especial de Lula.

Na conversa, como noticiou a coluna, Lula pediu a Trump o fim do tarifaço contra importações brasileiras e a revogação das sanções impostas a autoridades brasileiras.

Trump, então, designou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro Fernando Haddad.

Ainda na ligação, Lula e Trump também acordaram se encontrar pessoalmente em breve. O mandatário brasileiro sugeriu que o encontro aconteça durante a Cúpula da Asean, na Malásia.

Na conversa, Lula ainda reiterou o convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA), e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos para um encontro entre os dois.