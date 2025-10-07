Janja e o “inominável” Bolsonaro

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro como o “inominável” durante jantar organizado pelo Grupo Prerrogativas na noite de segunda-feira (6/10), em Brasília.
O encontro foi organizado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, atual coordenador do grupo, como uma “roda de conversa” com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A coluna esteve no evento.
Carvalho fez uma breve fala no início da roda de conversa. Ao falar sobre Margareth, elogiou a atuação dela à frente do ministério e afirmou que a Cultura foi a pasta mais afetada pelo governo anterior.
“O presidente Lula fez uma sinalização muito importante quando te escolheu para liderar essa área, que talvez tenha sido a área mais fortemente afetada pelo governo Jair Bolsonaro”, disse o advogado.
Nesse momento, Janja, que estava sentada nas primeiras fileiras de cadeiras, interrompeu Carvalho brevemente e disse: “o inominável”. O advogado, então, se corrigiu e concordou com a primeira-dama.
“Inominável. Tem razão. Falei o nome dele”, disse o coordenador do Prerrogativas, que, no começo de seu discurso, já tinha se referido ao ex-presidente da República como “inominável”.
O evento
O jantar aconteceu na galeria Cerrado Cultural, no Lago Sul, área nobre de Brasília. Além de Janja e de Margareth, o evento reuniu outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Estiveram presentes, por exemplo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vieira de Mello Filho, e os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).
Também prestigiaram o jantar os deputados federais Rui Falcão (PT-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Odair Cunha (PT-MG), além do atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos.
A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, esposa do atual ministro da Fazenda, também marcou presença, além da equipe do Ministério da Cultura.