26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Janja parabeniza Lula pelos 80 anos: “Na Malásia já é seu aniversário”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
janja-parabeniza-lula-pelos-80-anos:-“na-malasia-ja-e-seu-aniversario”

A primeira-dama Janja da Silva parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo seu aniversário de 80 anos. Janja usou as redes sociais neste domingo (26/10). “Que você siga sempre com brilho no olhar e sorriso no rosto, trabalhando para construir um mundo onde todas as pessoas tenham vez e voz”, escreveu a esposa do presidente.

Lula nasceu em 27 de outubro. Ele está em viagem na Ásia, onde inclusive participou de reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Na Malásia já é seu aniversário!”, argumentou Janja, que acompanha o petista. Ou seja, a antecipação é pelo fuso-horário. Segundo a primeira-dama, Lula chega aos 80 anos com vitalidade, saúde e energia.

Leia também

“Os parabéns hoje não são só pelos seus 80 anos. São, também, pela sua trajetória de luta, pelo seu humanismo, por ser inspiração para pessoas de todas as idades. Por respeitar seus princípios sem nunca abaixar a cabeça para ninguém!”, afirmou.

Janja disse amar as caminhadas pelo jardim do Palácio da Alvorada ao lado de Lula, assim como os momentos de descanso do casal ouvindo músicas e assistindo filmes de velho oeste. “Paris, Resistência e Esperança também amam e se sentem honradas pelo pai que tem! Que alegria é ver nossas meninas correndo para te receber quando você chega em casa, enquanto você enche elas de dengo”, comentou, citando as pets da família.

“Te amo por toda a eternidade e mais um dia!”, finalizou Janja.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost