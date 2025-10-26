Janja parabeniza Lula pelos 80 anos: “Na Malásia já é seu aniversário”

A primeira-dama Janja da Silva parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo seu aniversário de 80 anos. Janja usou as redes sociais neste domingo (26/10). “Que você siga sempre com brilho no olhar e sorriso no rosto, trabalhando para construir um mundo onde todas as pessoas tenham vez e voz”, escreveu a esposa do presidente.

Lula nasceu em 27 de outubro. Ele está em viagem na Ásia, onde inclusive participou de reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Na Malásia já é seu aniversário!”, argumentou Janja, que acompanha o petista. Ou seja, a antecipação é pelo fuso-horário. Segundo a primeira-dama, Lula chega aos 80 anos com vitalidade, saúde e energia.

“Os parabéns hoje não são só pelos seus 80 anos. São, também, pela sua trajetória de luta, pelo seu humanismo, por ser inspiração para pessoas de todas as idades. Por respeitar seus princípios sem nunca abaixar a cabeça para ninguém!”, afirmou.

Janja disse amar as caminhadas pelo jardim do Palácio da Alvorada ao lado de Lula, assim como os momentos de descanso do casal ouvindo músicas e assistindo filmes de velho oeste. “Paris, Resistência e Esperança também amam e se sentem honradas pelo pai que tem! Que alegria é ver nossas meninas correndo para te receber quando você chega em casa, enquanto você enche elas de dengo”, comentou, citando as pets da família.

“Te amo por toda a eternidade e mais um dia!”, finalizou Janja.