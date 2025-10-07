07/10/2025
Jão se oferece para pagar faculdade de Maria Solange, brasileira que emocionou Madonna

Escrito por Portal Leo Dias
Maria Solange Amorim segue inspirando o Brasil. Cinco anos depois de viralizar por dançar “Holiday”, de Madonna, e ser notada pela Rainha do Pop, ela emocionou a todos quando anunciou que buscava formas de financiar sua faculdade de Psicologia após se formar no ensino médio EJA. O portal LeoDias descobriu que o cantor Jão assumirá todos os gastos da nova fase acadêmica de Solange.

De acordo com nossa fonte, Jão ainda está afastado das redes sociais e passando por um momento mais introspectivo, além de ainda viver o luto do pai, que morreu neste ano. Apesar disso, o artista teria se deparado com o “Sem Censura”, do qual Maria participou, e se emocionou com a história, que acompanha de perto há anos.

Veja as fotos

Reprodução
Maria Solange Amorim foi notada por Madonna e compareceu ao showReprodução
Reprodução
Maria Solange Amorim foi notada por Madonna após dançar o hit “Holiday”Reprodução
Reprodução: Instagram/Jâo
Jão em um de seus shows na “Superturnê”Reprodução: Instagram/Jâo
Reprodução: Site/Jão
Filme com bastidores e grandes momentos da “Superturnê” chega aos cinemas em marçoReprodução: Site/Jão
Reprodução
Maria Solange emocionou o Brasil com história de superaçãoReprodução

Maria Solange, também conhecida como a “Marina Silva de Manaus”, viralizou após dançar a música “Holiday”, de Madonna, ainda em 2020. Naquele momento, Amorim enfrentava o luto pela morte do filho. Ela foi convidada para assistir ao show da Rainha do Pop na praia de Copacabana, em 2024.

Depois de viralizar, Maria Solange está limpa das drogas há cinco anos e conquistou fãs nas redes sociais. Além de seguir estudando, ela hoje trabalha como cuidadora de crianças.

Agora, Solange vai prestar o Enem e pretende cursar a faculdade de Psicologia. O cantor Jão já se prontificou a pagar todos os custos do estudo.

História de superação

Maria Solange, conhecida como a “Marina Silva de Manaus”, ficou famosa em 2020 após um vídeo em que dançava uma música da Madonna viralizar, momento em que ela tentava lidar com o luto pela morte do filho, Pedro Paulo, executado em Manaus. O vídeo foi republicado pela própria Madonna e mobilizou uma rede de apoio que ajudou Maria a se reerguer.

Ex-usuária de drogas, ela passou oito meses em tratamento contra a dependência química em uma clínica no interior de São Paulo, recebeu tratamento odontológico e reencontrou a família. Atualmente, vive em Guarulhos, está há cinco anos longe das drogas e planeja prestar o Enem para cursar Psicologia.

